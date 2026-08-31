Grupul Rhine al lui Mario Draghi își extinde componența cu patru membri din ECE, inclusiv românca Luciana Lixandru

Grupul Rhine, inițiat de fostul președinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi pentru a reuni lideri din business, mediul academic și zona de politici publice în jurul viitorului economic al Europei, și-a extins componența cu patru membri din Europa Centrală și de Est, inclusiv românca Luciana Lixandru, partener la fondul de investiții Sequoia, după controverse privind reprezentarea redusă a regiunii în grup, relatate de Euractiv.

Alături de Lixandru au fost incluși Iryna Terekh, CEO și CTO al companiei ucrainene de apărare Fire Point, Stefanie Stantcheva, profesor de economie politică la Harvard, născută în Bulgaria, și Piotr Dąbkowski, cofondator al companiei de inteligență artificială ElevenLabs, din Polonia. Componența actuală este prezentată pe site-ul oficial al Rhine Group.

Extinderea vine după ce, în urma lansării grupului, au apărut critici privind caracterul predominant occidental-european al componenței sale. Euractiv a relatat că Luis Garicano, directorul executiv al Rhine Group, a anunțat la câteva zile de la lansare cooptarea celor patru noi membri, într-un demers de reechilibrare geografică.

Luciana Lixandru este parteneră la Sequoia, unde se concentrează pe companii europene de tehnologie. Potrivit profilului său oficial, ea a participat la investiții în companii precum UiPath, Deliveroo, Miro, Framer, Pennylane și RobCo și face parte din consiliul de administrație al Stripe.

Prin cooptarea Irynei Terekh, grupul își consolidează și componenta legată de securitatea și industria de apărare europeană. Terekh conduce Fire Point, companie ucraineană implicată în dezvoltarea capabilităților de atac cu rază lungă ale Ucrainei și în producția dronelor FP-1 și a rachetei de croazieră FP-5 Flamingo.

Stefanie Stantcheva este profesor de economie politică la Harvard și fondatoarea Social Economics Lab. Născută în Bulgaria, ea a primit în 2025 John Bates Clark Medal, una dintre cele mai importante distincții acordate economiștilor aflați la începutul carierei.

Piotr Dąbkowski, originar din Polonia, este cofondator al ElevenLabs și conduce echipele de cercetare și inginerie ale companiei, specializată în tehnologii de inteligență artificială pentru voce și audio.

Înaintea extinderii, componența grupului fusese criticată pentru lipsa reprezentării Europei Centrale și de Est. Controversa a alimentat inclusiv ideea formării unui grup alternativ alcătuit din experți din această regiune.

Rhine Group este coprezidat de Mario Draghi și Patrick Collison, cofondatorul Stripe, iar Luis Garicano ocupă funcția de director executiv. Grupul afirmă că își propune să reunească lideri din mediul de afaceri, guvernamental și academic pentru a discuta soluții la problemele de competitivitate ale Europei și pentru a transforma cercetarea și ideile de politici publice în acțiune.

Printre membrii grupului se numără în prezent economiști, antreprenori, investitori și oficiali din mai multe țări europene, precum și personalități din domeniul tehnologiei și apărării. Lista oficială include, între alții, fostul președinte al Estoniei Toomas Hendrik Ilves, laureați ai Premiului Nobel pentru economie și lideri ai unor companii precum Mastercard, Shopify, Klarna și ASML.

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