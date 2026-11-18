Investiția de peste 50 mil. euro derulată de grupul Pavăl Holding, proprietarul Dedeman, alături de Apex Alliance, pentru renovarea hotelului Grand Hotel Gardone din Italia avansează conform planului, iar hotelul ar putea fi deschis în a doua jumătate a anului 2027 sau în primăvara anului 2028.

„Se pare că lucrările se desfășoară conform programului. (…) Până în prezent, nu avem cunoștință de niciun obstacol, în afară de necesitatea modernizării rețelelor electrice pentru a susține șantierul”, a declarat Adelio Zeni, primarul localității Gardone Riviera, citat de publicația italiană Bresciaoggi.

Pavăl Holding, vehiculul prin care frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, a început în 2023 să investească pe plan internațional, iar prima investiție a fost achiziția hotelului Grand Hotel Gardone din Italia, aflat pe malul lacului Garda, la jumătatea distanței dintre Veneția și Milano. Hotelul a fost deschis în 1884 și este cunoscut pentru că în 1949 l-a găzduit pe premierul britanic Winston Churchill.

Acum, Pavăl Holding și Apex Alliance renovează și modernizează hotelul pentru a-l transforma dintr-unul de 4 stele într-unul de 5 stele. Majoritatea lucrărilor vizează interiorul clădirii, întrucât fațada va fi păstrată.

Noul investitor are un acord cu municipalitatea din Gardone Riviera

Atunci când va fi operațional, hotelul de lux de 160 de camere va funcționa sub brandul Lxr Hotels & Resorts, un brand high-end din portofoliul Hilton. Reprezentanții noului investitor au prezentat public planul de dezvoltare la finalul lunii decembrie 2025, într-un eveniment organizat în clădirea Palazzo Wimmer, pe malul lacului Garda.

În ceea ce privește colaborarea cu municipalitatea, constructorul a ocupat un teren public de 865 mp care servea drept parcare. În schimb, autoritățile locale din Gardone Riviera au acceptat investitorul să compenseze ocuparea temporară a terenului prin punerea la dispoziție a unui teren privat de 1.240 mp, care să deservească parcarea publică temporară.

După ce a anunțat investiția din Italia în 2023, grupul Pavăl a cumpărat în anul următor și complexul hotelier de cinci stele Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveţia, alături de lituanienii de la Apex Alliance, marcând a doua achiziție internațională.

În 2026, grupul Pavăl a cumpărat și o arenă de curling situată lângă hotelul din Elveția, cu scopul de a o demola și de a ridica noi spații de cazare.

Una dintre cele mai importante mutări realizate de grupul Pavăl pe plan internațional este tranzacția din 2025 prin care a cumpărat lanțul de magazine Praktiker Hellas din Grecia, precum și proprietățile comerciale aferente deținute de Eurobank, într-o tranzacție estimată la 130 mil. euro. În 2026, ei au început să pună brandul Dedeman pe magazinele Praktiker Hellas.

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