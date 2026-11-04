Grupul indian Tata Motors a preluat grupul italian Iveco – Fabrica din Dâmbovița nu face parte din tranzacție

Grupul indian Tata Motors a finalizat tranzacția prin care a preluat grupul italian Iveco, unul dintre cei mai mari jucători din piața de vehicule comerciale, autobuze și sisteme de propulsie, conform unui anunț al celor două grupuri.

Noua entitate se clasează pe locul patru la nivel mondial în rândul producătorilor de vehicule comerciale. Grupul va beneficia de o prezență diversificată strategic și în creștere în Europa, India, America de Sud, Asia, Orientul Mijlociu și Africa.

Tranzacția Tata-Iveco

Grupul format în urma tranzacției va avea o amprentă industrială care cuprinde 27 de unități de producție, 25 de centre de cercetare-dezvoltare (R&D), o rețea de peste 9.300 de centre de vânzări și servicii, respectiv 73.000 de angajați pe șase continente.

Veniturile cumulate ale grupului se ridică la aproximativ 21 mld. euro. Tata Motors plănuiește să mențină elemente care țin de brandul, identitatea și tradiția industrială a fiecăruia dintre cei doi jucători.

Iveco Group își va păstra sediul central la Torino, în Italia, iar mărcile, echipele și infrastructura industrială vor continua să funcționeze sub identități distincte. Tata Motors va susține strategia actuală și planurile de investiții ale Iveco Group, în timp ce cele două organizații vor colabora pentru a-și valorifica avantajele complementare, a-și dezvolta competențele și a genera mai multă valoare pentru clienți și parteneri.

„Expertiza cumulată a Tata Motors și Iveco Group în domenii precum sistemele avansate de propulsie, sursele alternative de energie, software-ul, tehnologiile conectate și producția industrială va accelera inovarea, va deschide noi direcții de dezvoltare și va permite furnizarea mai rapidă și la o scară mai mare a unor soluții de mobilitate mai curate și mai inteligente”, a declarat Natarajan Chandrasekaran, președintele Tata Sons, Tata Motors și Iveco Group.

Cu o bază solidă în India și Europa și o prezență semnificativă în America Latină și pe alte piețe internaționale, Tata Motors și Iveco Group își propun să construiască împreună o entitate de mobilitate comercială mai puternică, mai inovatoare și mai rezilientă, capabilă să facă față transformărilor profunde prin care trece industria transporturilor.

Prioritatea imediată este asigurarea continuității operațiunilor. Pe termen lung, oportunitățile sunt însă mult mai ample: valorificarea punctelor forte cumulate ale celor două organizații pentru accelerarea inovării, extinderea opțiunilor disponibile clienților, identificarea unor noi surse de creștere și susținerea tranziției către o mobilitate mai curată, mai sigură și mai inteligentă, după cum au transmis reprezentanții Tata-Iveco.

Fabrica din Dâmbovița nu face parte din tranzacție

Grupul Iveco a avut și o divizie unde producea vehicule militare sub brandurile IDV (Iveco Defence Vehicles) și ASTRA, însă a vândut-o recent către grupul industrial italian Leonardo, cunoscut anterior drept Finmeccanica.

Tranzacția de 1,6 mld. euro a fost finalizată în primăvara anului 2026. Producătorul de vehicule militare IDV a pus în funcțiune, în 2021, o fabrică în localitatea Petrești, județul Dâmbovița, însă aceasta este deținută de grupul Leonardo și nu face parte din tranzacția cu Tata Motors.

Amintim că România și Republica Moldova au devenit recent partenere într-un proiect de achiziție comună de echipamente de apărare, derulat prin programul european SAFE. Acordul prevede achiziționarea a 2.909 platforme Iveco pentru Armata României și 62 de platforme pentru Republica Moldova. Radu Oprea, ministrul Apărării, a declarat că echipamentele vor fi construite la fabrica din Dâmbovița.

(Citește și: „Iveco Defence Vehicles construiește o fabrică în Dâmbovița care va livra camioane MApN. Detaliile contractului”)

(Citește și: „Italia aprobă, cu condiții, vânzarea producătorului de camioane Iveco către compania indiană Tata Motors”)

(Citește și: „Armata Română cumpără camioane IVECO. Prima factură: 1,2 miliarde lei”)

***