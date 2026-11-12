Grupul german Siemens va deschide la Sibiu o nouă fabrică de echipamente electrice, digitalizată și bazată pe AI

Dezvoltatorul de parcuri logistice WDP a început construcția unei noi fabrici de echipamente electrice de joasă tensiune pentru grupul german Siemens, care va fi găzduită de proiectul logistic WDP Park Sibiu, aflat în zona industrială de vest a orașului.

Investiția de 14 mil. euro se va concretiza într-o fabrică cu o suprafață de aproximativ 15.000 mp, realizată pe un teren deținut de WDP și închiriată de Siemens în baza unui contract de închiriere pe termen lung, cu o durată de 15 ani.

Fabrica va fi operată de Simea Sibiu, firma care reunește activitățile de producție ale grupului german Siemens pe plan local, adică fabricile din Sibiu, Oradea și Buziaș. Siemens a anunțat anterior că fabrica ar trebui finalizată până în 2028.

„Noua fabrică reprezintă atât o modernizare, cât și o relocare parțială a operațiunilor noastre existente în Sibiu. Această unitate de producție face parte din strategia Siemens de a-și consolida rețeaua globală de producție, cu un accent clar pe sustenabilitate, digitalizare și flexibilitate.” a declarat Zoltan Bone Lupas, Plant Manager SIMEA Sibiu.

Compania Simea Sibiu a avut o cifră de afaceri de 956,4 mil. lei în 2025, în creștere cu 99% față de 2024, respectiv un profit net de 66,8 mil. lei, în creștere cu 241% de la un an la altul. Numărul mediu de angajați s-a ridicat la 1.415 oameni anul trecut, în creștere cu 12%, conform datelor din bilanțuri agregate de Termene.ro.

Noua fabrică Siemens va fi digitalizată și bazată pe AI

Grupul german Siemens, unul dintre cei mai mari jucători din piața de AI dedicat activităților industriale, vrea să dezvolte un mediu de producție bazat pe date, care utilizează tehnologii și soluții proprii, precum Siemens Digital Twin.

Aceasta permite simularea și optimizarea precisă a configurației echipamentelor, a fluxurilor de lucru și a proceselor de producție, pentru a identifica cea mai eficientă parametrizare încă din prima zi de operare.

Portofoliul care va fi disponibil în noua fabrică va include gama de produse de joasă tensiune SENTRON, destinată protecției, comutației, măsurării și monitorizării (precum întreruptoare automate miniaturale, întreruptoare diferențiale, întreruptoare diferențiale cu protecție la supracurent și dispozitive electronice de protecție a circuitelor), pentru uz industrial și rezidențial.

Siemens planifică o producție inteligentă și extrem de flexibilă, în care inteligența artificială va juca un rol din ce în ce mai important. Accentul va fi pus pe interconectarea fluidă a datelor și pe controlul inteligent, de la aprovizionarea cu materii prime, trecând prin asamblare și testare, până la livrarea finală.

Vehiculele ghidate automat (AGV) vor transporta materialele către liniile de producție în mod complet autonom. Integrarea automatizării și roboticii face, de asemenea, parte din strategie.

Pe lângă creșterea eficienței, Siemens se așteaptă și la o flexibilitate sporită, care să permită reacții rapide la condiții în schimbare și să răspundă cerințelor viitoare ale clienților.

Pe lângă activitățile de producție, grupul Siemens desfășoară în România și activități de cercetare și dezvoltare (R&D), infrastructură și software industrial.

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