Compania Duvenbeck România, liderul pieței de transporturi rutiere de mărfuri, a fost preluată de grupul german L.I.T., în cadrul unei tranzacții globale prin care grupul german de logistică preia integral compania compatriotă, conform unui anunț oficial.

Tranzacția, cea mai mare din istoria L.I.T., susține continuarea traiectoriei de creștere a grupului și extinderea în continuare a diviziei sale de logistică auto. Tranzacția este condiționată de obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare și de îndeplinirea altor condiții uzuale.

L.I.T. devine noul lider în piața de transporturi rutiere de mărfuri din România

La bază, Duvenbeck este un grup german, numit după familia fondatoare, dar în 2022 pachetul majoritar de acțiuni a fost preluat de fondul olandez de investiții Waterland Private Equity. În prima parte a anului 2026 au apărut informații în presa internațională conform cărora fondul de uita după un posibil cumpărător.

În urma achiziției, grupul creat va avea circa 10.000 de angajați în Europa. L.I.T. Group este un grup german de logistică, cu circa 5.400 de angajați în peste 130 de locații din 22 de țări înainte de această tranzacție.

Grupul L.I.T. și-a dezvoltat prezența mai ales în nordul și vestul Europei, iar achiziția Duvenbeck extinde rețeaua spre sud și est. De cealaltă parte, Duvenbeck este prezentă în România din 2005, cu sediul la Brașov și locații, printre altele, la Arad, Bistrița, București, Pitești și Ploiești, și se adresează în principal clienților din industria auto.

Compania Duvenbeck Logistik a avut afaceri de 518,2 mil. lei în 2025, în creștere cu 9% față de anul 2024, respectiv o pierdere netă de 10,2 mil. lei, comparativ cu o pierdere de 3,7 mil. lei în anul anterior. Numărul mediu de angajați s-a situat la 629 de oameni în 2025.

Cu afaceri de peste 518 mil. lei anul trecut, Duvenbeck a devenit compania cu cea mai mare cifră de afaceri dintre transportatorii rutieri de marfă din România, adică firmele înregistrate pe CAEN 4941.

Pentru a ajunge în această poziție, Duvenbeck a depășit International Alexander Holding, fostul lider din transporturile rutiere de mărfuri, în spatele căruia se află familia Apreutese, conform datelor Termene. Acest clasament ia în calcul doar firme individuale, nu și rezultate consolidate ale grupurilor.

Printre cei mai mari jucători din piață mai regăsim nume precum Routier European Transport, Dolo Trans Olimp, Luscan Com sau Quehenberger Logistics Rou.

Profiturile au scăzut pentru al treilea an consecutiv în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri

Aproximativ 44.650 de firme care activează în acest sector au depus bilanțul pe anul 2025, ceea ce înseamnă că au avut activitate. Per total, afacerile cumulate ale transportatorilor rutieri de marfă au continuat să crească în 2025 și au ajuns la 80,7 mld. lei, în creștere cu 4,7% față de anul 2024.

Dacă ne uităm la evoluția sectorului, profitul net cumulat al transportatorilor de mărfuri a scăzut cu aproximativ 1% anul trecut și a ajuns la 4,96 mld. lei, continuând seria de scăderi care a început în 2023.

De cealaltă parte, dacă ne uităm la pierderile cumulate ale firmelor din sector, putem vedea că acestea au atins un nivel record de 1,41 mld. lei în 2025, în creștere cu 4% față de anul anterior.

Numărul total de angajați al firmelor din transporturile rutiere de mărfuri a scăzut de la 158.391 de oameni în 2024 la 157.163 de oameni în 2025, adică cel mai redus nivel din ultimii trei ani.

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