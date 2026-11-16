Grupul Electrica lansează un centru de studii energetice în parteneriat cu marii jucători din piața de energie

Grupul Electrica, activ în producția, furnizarea și distribuția de energie electrică, lansează Centrul de Studii Energetice „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”, alături de mai multe companii private, prin care vrea să pregătească viitorii specialiști din sectorul energetic. Primii absolvenți ar trebui să finalizeze programul de studiu peste cel târziu un an.

Lansarea centrului a fost anunțată luni, în cadrul unui eveniment organizat de Grupul Electrica și Atlantic Council, care a marcat semnarea Pactului pentru Educație în Energie, înființarea centrului de studii energetice, dar și dezbaterea unui nou raport privind evoluția Coridorului Vertical de Energie.

„Proiectul este propus de Electrica, dar este un proiect pentru întregul sector. Ce facem acum este să încercăm să prevenim o viitoare criză a personalului calificat. Pactul este un gest al sectorului de a veni cu toții împreună pentru că este un proiect al tuturor, nu doar al Electrica”, după cum a explicat Alexandru Chiriță, CEO-ul Electrica, pentru CursdeGuvernare.ro .

Inițiativa reunește mediul academic cu sectorul privat. Centrul ar putea fi dezvoltat sub Fundația Electrica, dar va fi operat independent și va fi direcționat de un consiliu academic, alături de companii. Centrul se adresează atât celor care lucrează deja în sectorul energetic, cât și celor interesați de reconversie profesională.

„Vrem să vedem primii absolvenți peste maximum un an de zile. (…) Cursanții pot fi cei care fac reconversie profesională și, totodată, pot fi tinerii și studenți care acum termină universitățile sau școlile profesionale.”

Finanțarea pentru funcționarea centrului va veni, cel mai probabil, de la companii, însă vor fi explorate opțiuni de finanțare precum fonduri europene sau fonduri naționale. Nu este clar la acest moment care va fi capacitatea centrului și nu au fost stabilite ținte în discuțiile cu reprezentanții celorlalte companii.

„Va fi deschis către toate sectoarele, deci vom avea atât parte de rețele, cât și parte de nuclear, parte de hidroenergie, gaz. Orice companie vine, va veni cu propriile ei nevoi, dar este foarte improtant ca cei care trec prin procesul de învățare să înțeleagă întreg sectorul și nu doar o bucățică din el.”

Ministerul cere trei priorități

Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, a propus trei elemente care să fie luate în considerare de semnatarii Pactului pentru Educație în Energie: un registru pe județe, stabilirea firmelor unde cursanții vor face practică și monitorizarea programului.

„În primul rând, le propun semnatarilor identificarea unui registru pe județe în care să se stabilească necesitatea de pregătire a personalului, este un element foarte important pentru a se cunoaște cu adevărat dinamica acestei probleme. A doua propunere, trebuie stabilite firmele la care oamenii vor face practică, pentru că dincolo de o pregătire teoretică este necesară practică.

Practica se face în anumite firme, firme care trebuie să intre în acest parteneriat pentru a putea ca rezultatul celor care vor deveni viitori electricieni, ingineri în diverse tehnologii să fie unele foarte concrete și foarte aplicate.”, a declarat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.

A treia recomandare a ministrului este legată de monitorizarea programului. Chisăliță a propus ca peste un an de zile să existe o discuție cu beneficiarii programului pentru a putea urmări evoluția în timp.

„Cred că astfel de inițiative pot să readucă o normalitate, pentru că investițiile și proiectele nu se fac singure. Ajung să fie făcute, apoi trebuie operate, întreținute și reparate. De foarte multe ori, nu avem această cursivitate pe tehnologiile pe care le aducem în România, tehnologii care sunt foarte multe, foarte diversificate, și de multe ori nu ținem pasul cu personalul care să le implementeze, să le opereze și să le întrețină.”

Doar 9 companii sunt înscrise, dar lista va deveni mai lungă

Doar opt companii au fost alături de Electrica și de partenerii din mediul educațional odată cu evenimentul de lansare de luni: Romgaz, Transgaz, Transelectrica, Nuclearelectrica, Monsson, Elcen, Adrem și Enexus.

Totuși, reprezentanții grupului Electrica au explicat că aceștia sunt doar primii semnatari și că lista va deveni mai lungă.

„Există interes din partea companiilor, însă diferă la fiecare nivelul de aprobare și nivelul de răspuns. Eu sunt convins că într-un interval rezonabil de timp lista aceea se va multiplica semnificativ. Durează puțin să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Este suficient cât avem acum ca să putem să definim următorul pas și să putem explica mult mai clar ceea ce ne dorim să se întâmple”, a declarat Alexandru Chiriță.

Pentru companii, proiectul centrului de studii energetice vine să suplinească deficitul de specialiști cu care se confruntă piața în prezent sau pe care îl preconizează pentru viitor, atât pe fondul declinului demografic, cât și pe fondul lipsei unor programe educaționale dedicate, după cum a explicat Corneliu Bodea, cofondator al grupului Adrem, una dintre companiile de inginerie din sectorul energetic.

„Avem și o problemă legată de pregătirea acestor generații de viitori ingineri, de viitori electricieni. Pentru electricieni, spre exemplu, școlile profesionale nu mai există, există licee și observăm o apetență redusă la nivelul absolvenților de liceu să intre într-o poziție de electrician. De obicei, se duc spre facultăți, ori noi avem nevoie și de electricieni.”

Pe de o parte, companiile semnatare pun la dispoziție resurse, dar au și o bază de viitori cursanți, precum și un traseu de carieră pentru absolvenți.

„Desigur că este o idee care pleacă de la a aloca resurse, de a pune împreună resursele financiare, dar și resurse de tip material, cum ar fi sălile sau echipamentele. Meseria de electrician sau instalator presupune lucru cu instrumente. Ideea de a pune împreună toate aceste resurse este o idee bună, ca apoi să ne pregătim propriul personal, să pregătim personalul pe care îl recrutăm sau să recrutăm personal din aceste zone.”

Pe lângă Electrica și celelalte opt companii, pactul a fost semnat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), dar și de șapte universități și patru licee din țară.

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