Grupul Carlyle, prezent și în România, interesat de activele externe ale Lukoil. Premierul Bolojan: Naționalizarea activelor românești, ultima opțiune

Firma americană de capital privat Carlyle analizează opțiuni pentru a cumpăra activele externe ale gigantului petrolier rus Lukoil, potrivit unor surse Reuters.

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Lukoil ca parte a eforturilor de a determina Kremlinul să participe la discuții de pace privind Ucraina și au blocat încercarea Lukoil de a vinde active către comerciantul elvețian Gunvor înainte de termenul-limită al sancțiunilor, 21 noiembrie.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producția globală de petrol, atât în Rusia, cât și în străinătate, și a declarat că este în căutare de cumpărători pentru activele sale internaționale, care reprezintă 0,5% din producția globală de petrol și sunt estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, conform datelor din 2024.

Carlyle se află în fazele incipiente ale analizării unei posibile achiziții a acestor active, potrivit Reuters.

Firma intenționează să solicite o licență americană care să-i permită cumpărarea activelor înainte de a începe procesul de due diligence, a mai spus sursa, adăugând că este posibil ca firma să renunțe în cele din urmă.

Carlyle a informat Lukoil cu privire la intențiile sale, a spus o a doua sursă.

Carlyle a refuzat să comenteze. Lukoil nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Carlyle, un investitor mai potrivit

Gunvor a renunțat la achiziția activelor externe ale Lukoil după ce Trezoreria SUA și-a exprimat intenția de a bloca tranzacția și a numit comerciantul elvețian de materii prime un „marionetă” a Kremlinului.

„Carlyle este mai bine poziționată pentru a obține aprobarea SUA”, a declarat Adi Imsirovic, director al firmei de consultanță Surrey Clean Energy și fost șef al diviziei de trading petrolier din cadrul filialei de trading a Gazprom.

Trezoreria SUA a stabilit termenul-limită de 21 noiembrie, după care tranzacțiile cu compania rusă vor fi interzise. Lukoil a solicitat o prelungire.

„Oportunitatea aici este că Carlyle poate obține un preț avantajos, dar întrebarea este dacă vor avea timp să evalueze corect valoarea activelor”, a spus Dan Pickering, director de investiții la Pickering Energy Partners.

Eforturile unor țări de a naționaliza anumite active complică tranzacția

Eforturile unor țări de a naționaliza anumite active adaugă un nivel suplimentar de complexitate unei posibile tranzacții, a declarat Aditya Ravi, șeful departamentului de cercetare upstream la Rystad Energy.

Timp de decenii, Lukoil a fost cea mai activă companie petrolieră rusă în afara țării, ajutând Moscova să își proiecteze influența economică la nivel internațional.

Lukoil deține trei rafinării în Europa (inclusiv rafinăria Petrotel din Ploiești), participații în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria, precum și sute de stații de alimentare în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite.

Cele mai recente sancțiuni americane au perturbat, de asemenea, operațiunile Lukoil din Irak, Finlanda și Bulgaria.

Carlyle, una dintre cele mai mari firme globale de capital privat, administrare alternativă de active și servicii financiare, gestionează active în valoare de 474 de miliarde de dolari.

Premierul Ilie Bolojan: „Operarea Lukoil în România, aproape imposibilă fără o soluție comercială”

Premierul Ilie Bolojan a declarat pentru Euronews România că operarea companiei petroliere Lukoil pe piața românească va deveni aproape imposibilă dacă nu va fi găsită rapid o soluție comercială, odată cu intrarea în vigoare a noilor sancțiuni impuse de guvernul Statelor Unite.

„Suntem în situația în care, dacă nu se găsește o soluție comericială, operarea Lukoil în România va fi foarte dificilă pentru că orice fel de companie care lucrează cu ea, dacă nu se separă fluxurile financiare, va fi în ipostaza de a intra în aceste sancțiuni”, a comentat premierul, dând exemplul parteneriatului cu Romgaz din zona Mării Negre.

Întrebat dacă există varianta naționalizării Lukoil, premierul a spus că „aceasta ar fi ultima variantă. Situația este într-o anumită dinamică. Un grup de lucru lucrează pe aceste aspecte, dar haideți să vedem ce decizii se iau la nivel global săptămâna viitoare, în special de către Statele Unite.”

În ce privește posibilitatea creșterii prețurilor la carburanți, Ilie Bolojan a precizat că nu ar trebui să existe astfel d situații, deoarece rafinăria este momentan oprită, și deși ponderea Lukoil este importantă, aceasta nu este „de natură de a crea probleme majore.”

