Grupul Banca Transilvania încheie S1 cu un profit net în scădere cu 8%, pe fondul costurilor de integrare a OTP Bank România şi a altor a achiziţii

Grupul Banca Transilvania a înregistrat în primul semestru al anului un profit net de 1,97 miliarde lei, în scădere cu 8%, din care profitul net al băncii a ajuns la 1,78 miliarde lei, cu 1,8% mai mic faţă de perioada similară din 2024, influenţat de costurile de achiziţie şi integrare în grup a OTP Bank România şi a celorlalte companii OTP din România (OTP Leasing, OTP Asset Management etc.), respectiv a BRD Pensii (Pilonul 3) şi BCR Chişinău, potrivit raportului financiar transmis marţi la BVB.

„Priorităţile noastre în prima jumătate a anului au fost legate de integrarea şi fuziunea cu OTP Bank România, creşterea activităţii operaţionale post-fuziune şi dezvoltarea organică BT, în condiţiile unei pieţe cu un ritm mai lent faţă de anii precedenţi, precum şi a unui mediu macroeconomic provocator. Cu toate acestea, am dovedit că motoarele noastre de creştere funcţionează optim inclusiv în aceste condiţii de piaţă. Ne aşteptăm ca, odată cu implementarea reformelor şi a consolidării fiscale, economia să îşi amelioreze problemele structurale şi să îşi reia treptat creşterea, având impact pozitiv asupra populaţiei şi companiilor, ambele reflectate în business-ul nostru. Banca Transilvania rămâne principalul susţinător financiar al economiei, antreprenorilor, companiilor, populaţiei şi diasporei”, a declarat Ömer Tetik, Director General, BT, în raportul financiar.

Veniturile operaţionale totalizau 5,4 miliarde lei la nivelul Grupului, de la 4,5 miliarde lei în S1 2024, respectiv 4,5 miliarde lei la nivelul Băncii, în creştere cu 14%.

Venitul net din dobânzi a crescut la finele primului semestru la 3,19 miliarde lei, de la 2,6 miliarde lei în S1 2024, la bancă.

Raportul credite brute/depozite la nivel de bancă este de 64,2%, +7pp peste valoarea din decembrie 2024. La nivel consolidat, raportul creditelor brute/depozite s-a apreciat cu 4 pp, depăşind pragul de 65%.

Rata creditelor neperformante BT, conform definiţiei EBA, este la 2,65%, la 30 iunie 2025.

Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au crescut până la 208 miliarde lei (+0,5% faţă de 31 decembrie 2024 şi +17% faţă de 30 iunie 2024), iar creditele şi creanţele din leasing nete au ajuns la 100,7 miliarde lei (+4,5% faţă de 31 decembrie 2024 şi +27,9% faţă de 30 iunie 2024).

BT a ajuns la peste 5,2 milioane de carduri unice în wallet-urile digitale, iar numărul plăţilor cu telefonul s-a majorat cu 30%, ajungând la 150 milioane (S1 2025 vs S1 2024).

În urma fuziunii cu OTP Bank România, BT a ajuns la 4,84 milioane de clienţi persoane fizice şi companii. Banca a atras, în medie, peste 40.000 de clienţi noi în fiecare lună, în ianuarie-iunie 2025.

Portofoliul de credite şi creanţe din leasing nete, la nivel consolidat, a crescut cu 4,5% faţă de finele anului şi cu 28% faţă de S1 2024), atingând 100,7 miliarde lei.

BT a finanţat companiile cu 9,7 miliarde lei, susţinând mai ales proiecte de infrastructură, din sănătate, agricultură şi energie.

La ultima cotație de închidere de la Bursa de Valori București, de 28,08 lei/acțiune, valoarea de piață a băncii se ridică la 30,61 miliarde lei (6,05 miliarde euro).

***