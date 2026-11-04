Grupul australian WebBeds cumpără compania românească Tale Travel, distribuitor de servicii de cazare către clienți corporate

Grupul australian WebBeds, care operează o platformă B2B globală pentru industria de turism, a cumpărat compania românească Tale Travel din Constanța, distribuitor B2B de servicii de cazare, conform unui comunicat de presă publicat de grupul australian.

Înființată în 2016 de Sabin Târșoagă și Costin Leolea, Tale Travel distribuie servicii de cazare pentru 860 de agenții de turism și touroperatori din 45 de piețe, printre care România, Grecia, Republica Moldova, Bulgaria și Albania. Compania operează printr-o platformă dedicată distribuției către agenții, oferind conectivitate prin API și soluții de tip white-label.

„Tale Travel a fost înființată în urmă cu 10 ani pentru a răspunde unei nevoi insuficient acoperite în piață: servicii de suport mai bune, fiabilitate și competitivitate. Integrarea în WebBeds ne va permite să trecem la următoarea etapă de dezvoltare, atât în ceea ce privește valoarea oferită clienților, cât și creșterea afacerii”, a declarat Sabin Târșoagă, cofondator Tale Travel.

WebBeds își întărește poziția în regiune

Tale Travel se numără printre principalii furnizori B2B de servicii de cazare din Europa de Est. În ultimul an, compania a înregistrat o creștere de 25%, susținută de echipele locale de vânzări și de relațiile comerciale consolidate în timp cu agențiile de turism din regiune.

Dacă ne uităm pe datele financiare, Tale Travel a avut afaceri record de 183,7 mil. lei în 2025, în creștere cu 22% față de anul 2024, respectiv un profit net de 3,4 mil. lei, în creștere cu 4%. Firma are 12 angajați.

De cealaltă parte, grupul australian WebBeds este deja prezent în România, cu o firmă înființată în 2004, care are sediul la Târgu Mureș. WebBeds Services a avut afaceri de 64,9 mil. lei în 2025, în creștere cu 11% față de 2024, un profit net de 10,7 mil. lei, în creștere cu 54%, respectiv un număr mediu de 314 angajați, în scădere cu 3%.

Tranzacția va reuni portofoliul de clienți și echipa comercială a Tale Travel cu oferta globală de cazare a WebBeds, care include peste 500.000 de hoteluri la nivel mondial, dintre care mai mult de 95.000 de proprietăți contractate direct.

Astfel, clienții Tale Travel vor avea acces la un portofoliu extins de unități de cazare, în timp ce WebBeds își va consolida prezența în Europa de Est, o regiune în care distribuția prin intermediul partenerilor locali joacă un rol important.

„Europa de Est este o piață în care agențiile lucrează cu oameni pe care îi cunosc și în care au încredere. (…) Integrarea în WebBeds le va oferi clienților acces la o gamă mai largă de opțiuni de cazare și ne va consolida prezența locală pe aceste piețe”, a declarat Anders Kjong, președintele WebBeds Europe.

După finalizarea achiziției, Sabin Târșoagă și Costin Leolea vor prelua responsabilități extinse în cadrul WebBeds. Sabin Târșoagă va coordona activitatea companiei în Europa de Est, alături de operațiunile Tale Travel, care își va păstra sediul din Constanța și actuala echipă.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor autorităților de reglementare și de îndeplinirea celorlalte condiții uzuale pentru astfel de operațiuni. Încheierea achiziției este estimată pentru primul trimestru din 2027.

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