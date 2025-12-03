„Criza energetică” generată de criza apei: Centrala de la Paroșeni și Grupul 6 Rovinari – repornite, pentru a înlocui pierderea provocată de oprirea centralei Brazi

Comandamentul Energetic Naţional, întrunit de urgență miercuri pentru a identifica soluții după oprirea producție de energie electrică de la centrala Brazi, a decis repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari și conectarea la Sistemul Energetic Naţional (SEN) chiar de miercuri seara, anunță ministrul Bogdan Ivan.

Ședința Comandamentului a fost organizată după ce golirea barajelor Paltinu şi Vidraru a generat mai multe probleme, inclusiv oprirea centralei Brazi, care are un aport de 10% la producția de energie electrică a României..

Sistemul Energetic Naţional a fost stabilizat rapid şi a fost eliminat orice risc pentru oameni şi industrie, după transmite ministrul Ivan.

”Am stabilizat rapid Sistemul Energetic Naţional şi am eliminat orice risc pentru oameni şi industrie! Am acoperit integral suspendarea temporară de producţie de la CECC Brazi, prin mecanisme de piaţă. Împreună cu operatorii, am analizat producţia şi am decis să folosim capacităţile disponibile de la CE Oltenia şi Hidroelectrica, iar grupul de la CET Paroşeni este pregătit să pornească”, scrie Bogdan Ivan pe Facebook.

”Am stabilit repunerea în producţie a Grupului 6 Rovinari. Conectarea la SEN va avea loc astăzi, în maxim 1 oră. Am verificat stocurile de cărbune: peste 553 mii tone la CE Oltenia. Am confirmat cu Hidroelectrica nivelul rezervelor: peste 71% în acumulările naţionale, o valoare foarte bună pentru această perioadă. Am convocat astăzi Comandamentul Energetic Naţional pentru coordonarea tuturor acestor măsuri. Am coordonat intervenţia echipelor din teren pentru a asigura debitul necesar de apă către Rafinăria Petrobrazi”, mai spune Ivan.

Ministrul Energiei precizează că toate instalaţiile rafinăriei funcţionează în regim normal.

”Astăzi, avem 94 l/s asiguraţi pentru Petrobrazi (necesarul este de 61 l/s) şi un bypass suplimentar, finalizat şi functional, pe care l-am cerut pentru orice eventualitate”, a mai spus ministrul.

Vremea blândă ajută, întrucât nu se prognozează o creștere a consumului

Ministrul Energiei arată că a analizat prognozele şi nu avem fenomene meteo care să conducă la creşterea consumului în această perioadă. ”Am urmărit atent toate evoluţiile din sistem şi am luat măsurile necesare pentru a menţine echilibrul şi siguranţa funcţionării”, informează ministrul.

Bogdan Ivan mai spune că centrala Brazi va fi repornită programat. ”Am discutat cu operatorul centralei, cu autorităţile locale şi cu Apele Române, iar centrala electrică Brazi va fi repornită imediat ce debitul de apă, necesar răcirii, revine în parametrii de siguranţă”, explică ministrul Energiei.

”Am luat toate aceste măsuri în ultimele 24 de ore, tocmai pentru a menţine siguranţa energetică a ţării. Sistemul Energetic Naţional este stabil, echilibrat şi pregătit pentru orice scenariu. Lucre

Toate cele 5 grupuri ale CE Oltenia vor fi operaționale în această iarnă, după ce s-a modificat calendarul de închidere a unităților pe cărbune

Săptămâna trecută, după ce Comisia Europeană a aprobat modificarea calendarului de închidere a capacităților energetice pe bază de cărbune, conducerea CE Oltenia și sindicatele au stabilit funcționarea a trei grupuri, până în 2030:

Rovinari 4 – 310 MW

Rovinari 5 – 310 MW

Turceni 5 – 310 MW

Pentru celelalte două – Rovinari 6 și Turceni 4, fiecare cu o capacitate de 310 MW – se analizau scenariile tehnice de menținere după 31 august 2026, în rezervă strategică sau în conservare.

De asemenea, s-a decis ca grupurile Craiova 1 și 2, precum și Govora 3, să rămână active.

