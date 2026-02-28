Grup operativ la Aeroportul Henri Coandă, după anulările de curse spre Orientul Mijlociu

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a activat un grup de monitorizare și intervenție operativă, în contextul numeroaselor anulări de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, pentru a urmări în timp real situația zborurilor și a pasagerilor aflați în aer sau la sol.

Aproape 1.500 de pasageri vor fi afectați de zborurile anulate sâmbătă, iar oamenii trebuie să înțeleagă că situația este intempestivă, nu a fost ceva programat, iar anularea zborului este pentru siguranța lor, a declarat Theodor Postelnicu.

„Probabil în jur de 1.500 de pasageri sunt afectați numai astăzi (de anularea zborurilor, n.r.). Avem deja programări de anulări, cu siguranță vor mai fi. Rugăm pasagerii să contacteze companiile aeriene dacă au zboruri către Abu Dhabi, Dubai sau Tel Aviv pentru informații și update-uri de ultim moment. Oamenii totuși trebuie să înțeleagă că situația este intempestivă, nu a fost ceva programat, evident, iar anularea zborului este pentru siguranța lor. Comandanții care au decis acest lucru au făcut-o pentru siguranța oamenilor și aeronavelor. Există variante pe care companiile aeriene le pun la dispoziție, returnarea banilor, hoteluri și așa mai departe. Sperăm că totul va fi în regulă”, a precizat Postelnicu, citat de Agerpres.

Acesta a anunțat, de asemenea, că până acum nu au existat incidente în aeroport, pentru că oamenii înțeleg care este situația.

Pasagerii trebuie să știe că este posibil ca zborul lor către aceste destinații să fie anulat.

„Planuri ar trebui să-și facă începând din acest moment. Să știe că e posibil să aibă zborul anulat. Și cred că orice om care înțelege ceea ce se întâmplă preferă să aibă un zbor anulat decât să fie un zbor nesigur sau să existe, doamne ferește, altceva”, a mai spus Theodor Postelnicu.

Ministerul Transporturilor a recomandat anularea călătoriilor în Israel și statele vecine

Anterior, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a recomandat cetățenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Un număr de 12 curse către sau dinspre Abu Dhabi, Ben Gurion (Israel), Dubai și Al Maktoum au fost anulate până în acest moment, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București.

Este vorba despre 7 decolări și 5 aterizări ale unor curse aparținând operatorilor aerieni AnimaWings, El Al, FlyDubai, HiSky, TAROM și Wizz Air Malta.

De altfel, companiile aeriene TAROM, Animawings, El Al și Hisky au anunțat suspendarea zborurilor programate în zilele următoare către Tel Aviv în timp ce Wizz Air a decis suspendarea tuturor zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până în data de 7 martie.

Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă dimineața atacuri asupra Iranului, Israelul vorbind de un ‘atac preventiv’ împotriva inamicului său declarat ‘pentru a elimina amenințările’.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că SUA au început ‘operațiuni militare de amploare’ împotriva Iranului și a îndemnat poporul iranian să ‘preia’ puterea, transmite France Presse.

Ulterior, Iranul a ripostat iar forțele armate iraniene au confirmat că au atacat baze americane din ‘întreaga regiune’ și au dat asigurări că vor continua atacurile ‘fără întrerupere până la înfrângerea definitivă a inamicului’.

