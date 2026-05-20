Administrația prezidențială pregătește un grup de lucru cu BNR, Ministerul Finanțelor și instituții financiare internaționale pentru dezvoltarea pieței de capital și a industriei de private equity. Fondurile de pensii, vizate ca sursă de capital

Consilierul prezidențial pe probleme economice Radu Burnete pregătește înființarea unui grup de lucru pentru dezvoltarea pieței locale de capital și a celei de private equity, a anunțat, miecuri, Daniela Iliescu, director executiv ROPEA (Romanian Private Equity Association), în cadrul unei conferințe.

”Consilierul prezidențial Radu Burnete pregătește un «working group» format din reglementatori – BNR, ASF, Ministerul Finanțelor –, instituții financiare internaționale, ROPEA, BERD și alți stakeholderi cheie pentru a promova și sprijinii dezvoltarea pieței locale de capital”, a afirmat Daniela Iliescu, la conferința ROPEA “Partners in Growth: The Impact of Private Equity”.

Instituțiile financiare internaționale vizate sunt cele precum Banca de Investiții și Dezvoltare (BERD) sau European Investment Fund (EIF), adică Fondul de European de Investiții, investitori instituționali majori în economia locală.

România urmărește schimbarea modelului de creștere economică și mobilizarea capitalului local instituțional în economia reală

Potrivit directorului executiv al ROPEA, dezvoltarea ecosistemului de private equity românesc va juca un rol economic major pentru următorii ani.

La rândul său, Andrei Gemeneanu, președintele ROPEA și managing partner Morphosis Capital, a afirmat miercuri, în cadrul aceleiași conferințe, că BID, care e în procesul creării unui fond de fonduri în care fondurile de pensii vor veni, vor contribui cu capital și vor ajuta la dezvoltarea pieței locale de private equity.

Gemeneanu a spus că planul de capitalizare a fondului de fonduri al BID prin capitalul fondurilor de pensii e sprijinit de administrația prezidențială, mesaj transmis recent de Radu Burnete, consilierul prezidențial pe probleme economice.

