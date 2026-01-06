„Groenlanda aparține poporului său. Danemarca și Groenlanda – și numai ele – au dreptul să decidă asupra chestiunilor care le privesc”. Declarație comună a liderilor Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Spaniei, Poloniei și Danemarcei

„Groenlanda aparține poporului său. Danemarca și Groenlanda – și numai ele – au dreptul să decidă asupra chestiunilor care le privesc”, se arată într-o declarație comună dată publicității marți, la Paris, de liderii a șapte state membre UE.

Aflați în capitala Franței pentru o reuniune a „Coaliției celor care vor” privind eforturile de pace în Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul polonez Donald Tusk, premierul spaniol Pedro Sanchez și șefa Guvernului danez, Mette Frederiksen, au dat publicității o poziție comună referitoare la viitorul Groenlandei.

Inițiativa vine după ce președintele american, Donald Trump, a declarat în repetate rânduri că dorește să preia controlul asupra Groenlandei. „Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare”, a spus recent liderul de la Casa Albă, într-un interviu pentru The Atlantic.

Potrivit jurnaliștilor de la The Economist, oficialii americani au discutat despre oferirea unui acord de liberă asociere Groenlandei, extins în mod tradițional la națiunile mici din Pacific. Acordul permite forțelor armate americane să opereze liber, în țările semnatare, cu avantajul suplimentar al comerțului fără taxe vamale.

Textul integral al declarației comune

„Securitatea Arcticii rămâne o prioritate cheie pentru Europa și este esențială pentru securitatea internațională și transatlantică.

NATO a stabilit clar că regiunea arctică este o prioritate, iar aliații europeni își intensifică eforturile. Noi și mulți alți aliați ne-am intensificat prezența, activitățile și investițiile pentru a menține siguranța Arcticii și a descuraja adversarii. Regatul Danemarcei – inclusiv Groenlanda – face parte din NATO.

Securitatea în Arctica trebuie, prin urmare, asigurată în mod colectiv, împreună cu aliații NATO, inclusiv Statele Unite, prin respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor. Acestea sunt principii universale și nu vom înceta să le apărăm.

Statele Unite sunt un partener esențial în acest demers, în calitate de aliat NATO și prin acordul de apărare dintre Regatul Danemarcei și Statele Unite din 1951.

Groenlanda aparține poporului său. Danemarca și Groenlanda, și numai ele, au dreptul să decidă asupra chestiunilor care le privesc”.

