Sorin Grindeanu, după discuția cu Eugen Tomac: A acceptat mare parte din propunerile PSD

Eugen Tomac a fost deschis la propunerile PSD, a acceptat mare parte dintre acestea, dar decizia privind susținerea guvernului va fi luată de PSD la sfârșitul săptămânii, după aflarea programului de guvernare și a echipei de miniștri, a declarat luni seara Sorin Grindeanu, după discuțiile cu premierul desemnat.

Premierul desemnat le-a explicat social-democraților că este nevoie de atenţie la ”procesul de relansare economică şi grijile pe care le au românii cu privire la taxare”. ”Evident că nu este momentul să ne hazardăm sub nicio formă pe această direcţie şi am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun fii extrem de prudent şi atent astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri”, a declarat Eugen Tomac, după discuțiile de la sediul central al social-democraților..

„Nu vom mări taxe, nu vom introduce noi impozite, pentru că e esențial să fim prudenți, să ne respectăm angajamentele”, a mai spus Tomac.

Întrebat de jurnaliști dacă se poate baza pe voturile PSD, Tomac a spus că partidul urmează să aibă discuții interne, „ca domnul președinte Grindeanu să se consulte cu colegii săi”. „A fost doar o discuție aplicată pe priorități, obiective și îmi doresc să primesc sprijinul tuturor partidelor pro-europene”, a adăugat premierul desemnat de șeful statului.

De asemenea, Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „vrea să blocheze să se voteze guvernul: „Eu i-am trimis lui Eugen Tomac propunerile detaliate pe care le avem noi pe mai multe domenii de activitate. (…) Și pe lucrurile care țin de tăieri de privilegii, nu doar de a spune că faci acest lucru. A fi responsabil nu înseamnă să te ascunzi în spatele unor decizii politice care se învârt doar în jurul tău, așa cum încearcă Ilie Blojan, care vrea să blocheze să se voteze guvernul”.

Condiționările PSD – 5% TVA pentru alimente

În discuția de peste o oră, cea mai lungă pe care Eugen Tomac a avut-o luni, conducerea social-democraților i-a prezentat premierul desemnat condițiile partidului pentru susținerea guvernului tehnocrat.

PSD cere scăderea TVA la alimentele de bază și reducerea taxării muncii, inclusiv o reducere până la 5% la alimente de bază.

„Dacă acest Guvern vrea sprijinul PSD, atunci, referitor la reducerea deficitului, trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum. România are nevoie de un Guvern care să aibă curajul să facă reforme reale. (…) În plan economic, cred că cea mai importantă măsură de relansare este aceea în care statul să își plătească datoriile către firmele care au executat lucrări și care nu sunt plătite. Dacă astăzi avem un deficit mai mic, e pentru că statul are facturi de miliarde de lei pe care nu le-a plătit, iar toată economia e sufocată și blocată în acest moment. În domeniul taxelor, am dori ca viitorul Guvern să scadă TVA-ul alimentelor de bază și al medicamentelor până la 9% sau chiar 5%. În plan social, ne așteptăm să se vină cu o reducere concretă a taxării pe muncă a salariilor mici și medii”, a declarat Sorin Grindeanu.

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