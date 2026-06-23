Sorin Grindeanu: „PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier”

Sorin Grindeanu a anunţat marți, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că PSD îşi asumă guvernarea, inclusiv funcţia de premier.

”România are nevoie de un guvern, rapid. E vorba de angajamente internaţionale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie. Şi de aceea PSD-ul a înţeles să sprijine şi ieri un guvern prezentat în Parlament” a spus liderul PSD la Palatul Cotroceni

”PSD l-a anunţat astăzi pe preşedintele României că este gata să îşi asumă guvernarea”, a mai precizat Grindeanu.

”Acest lucru l-am spus şi la întâlnirile anterioare. Aşteptăm finalul acestor consultări. Iar PSD este, aşa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care, urmare a acestor discuţii pe care preşedintele le va avea, ne-am dori să intre cât mai rapid în funcţie. Pentru că orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social-Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viaţa românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai spus că ”toate aceste jocuri politice, pentru menţinerea unora sau altora în funcţii, şi-ar dori să se fi epuizat şi toată lumea să dea dovadă de bună credinţă, astfel încât să mergem mai departe”.

”Aşteptăm, aşa cum am spus, finalul acestor consultări. Iar Partidul Social-Democrat rămâne partidul care, pe lângă partidul cel mai mare din Parlament, cel care îşi doreşte să fie partea unei soluţii, a oferit soluţia astăzi, şi sper să o avem cât mai repede votată în Parlament.

Social-democrații au fost primii care au discutat cu președintele Nicușor Dan, din delegația lor făcând parte Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Natalia Intotero și Doina Fedorovici, conducerea social-democrată ce a decis votarea moțiunii de cenzură ce a dus la căderea Guvernului Ilie Bolojan și la criza politică în care se află România.

Cursă contracronometru

Eșecul Guvernului Adrian Veștea este prima încercare de formare a guvernului respinsă în Parlament, după ce Cabinetul Bolojan a fost demis pe 5 mai, așa încât președintele Nicușor Dan mai poate face o desemnare.

Noua propunere va fi cea de-a treia, după ce europarlamentarul Eugen Tomac, prima alegere a șefului statului, și-a depus mandatul. Această încercare nu se ia însă în considerare, formal, conform Constituției.

Președintele poate face o nouă desemnare, iar procedura continuă până la două solicitări respinse de învestitură. După respingerea a cel puțin două propuneri și dacă trec 60 de zile de la prima solicitare, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate.

Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului

(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

Risc de anticipate în lipsa unui acord între PSD și foștii parteneri de coaliție

El a recunoscut că a crescut riscul anticipatelor: ”Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegeri anticipate”, a spus el.

Despre un guvern minoritar, Grindeanu a menționat că e dificil în acest moment să fie altcumva în Parlament decât în această formă.

”Vă spun că și dacă ar fi, prin absurd, un guvern de acest tip, nu e majoritar”.

Președintele PSD a mai spus că PSD nu va face guvern cu AUR, după care a părăsit sala, cu mult înainte de anunțarea rezultatului votului.

Senatorul PSD Paul Stănescu, fost secretar general al partidului, a declarat luni seara, înainte de anunțarea rezultatului votului în Parlament, că social-democrații au greșit atunci când au exclus din start orice formulă de guvernare alături de AUR.

„Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. PSD a câștigat alegerile. Cum să nu vrea? A spus public că vrea”, a declarat Paul Stănescu.

Întrebat despre colaborarea cu AUR, Stănescu a subliniat că PSD s-a înșelat refuzând colaborarea cu partidul condus de George Simion.

„AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Sunt reprezentanții a 20% dintre români. (…) PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR”, a afirmat Stănescu.

Dacă PSD cere marți guvernarea, în timpul discuțiilor cu președintele Dan, va trebui să precizeze și voturile pe care se bazează pentru obținerea majorității. Dacă aceasta nu este sigură și o nouă încercare de formare a cabinetului eșuează, șeful statului poate declara dizolvarea executivului, ceea ce ar fi în dezavantajul social-democraților, conform sondajelor.

Cea mai probabilă soluționare este aceea a unei înțelegeri între foștii parteneri de coaliție – PSD, PNL, USR și UDMR – pentru un guvern acceptat pe baza unui moratoriu pe doar șase luni.

Sprijinul USR pentru un guvern minoritar PSD nu e garantat – Bolojan reiterează că vrea un pact politic național pentru un guvern minoritar

De notat totuși că Liviu Mihaiu, vicepreședinte al USR, a declarat marți dimineață că USR nu va susține un guvern PSD existând o decizie a forurilor de conducere ale partidului în acest sens.

Pe de altă parte, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis marți dimineață că PNL îşi menţine propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilească priorităţile României pentru următoarele 6 luni şi că PNL este pregătit să contribuie la o soluţie.

„Partidul Naţional Liberal îşi menţine propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilească priorităţile României pentru următoarele 6 luni. PNL este pregătit să contribuie la o soluţie. Dar o soluţie corectă, asumată, transparentă şi construită în interesul real al României”, afirmă Bolojan într-o postare pe Facebook.

El notează că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, construit pe transparenţă, reguli clare şi respect pentru principiile democratice.

„Jocurile de culise şi trădările şi-au arătat limitele. Ce se construieşte fără principii, fără seriozitate şi fără onestitate nu poate rezista”, argumentează liderul liberal.

****