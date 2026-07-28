Sorin Grindeanu: „Sunt foarte optimist că undeva spre final de august, după 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline” – un guvern în jurul PSD, fără PNL și USR

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declară optimist că până la finalul lunii august România va avea un guvern cu puteri depline, iar majoritatea va fi formată în jurul PSD, dar fără PNL şi USR.

România nu va rămâne în acest blocaj politic şi că este optimist că până la sfârşitul lunii august va fi instalat un guvern cu puteri depline. „Nu rămânem în acest blocaj. Sunt foarte optimist că undeva spre final de august, după 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline. Şi asta e bine pentru România”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat cu cine va forma PSD o majoritate, Grindeanu a răspuns că este convins că social-democraţii vor reuşi să formeze această majoritate, „chiar şi fără aceşti oameni”, el referindu-se la PNL şi USR.

„PSD solicită mandatul de prim-ministru. Suntem partidul cel mai mare din Parlament, avem 27-28 la sută. O să facem, sunt convins de acest lucru, şi ştiu, că o să facem această majoritate chiar şi fără aceşti oameni (PNL şi USR – n.r.). PSD nu a pus garduri, nu am făcut congres la PSD că nu mai fac niciodată cu PNL”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că partidul său nu are o problemă să meargă la anticipate, dacă nu se va găsi vreo soluţie politică.

Despre posibilitatea unei guvernări alături de AUR: „Ei trebuie să îşi clarifice nişte lucruri”

Pentru ca social-democraţii să înceapă negocieri cu AUR pentru un nou guvern, este nevoie ca formaţiunea lui George Simion să clarifice nişte lucruri, a mai precizat Sorin Grindeanu:

„În acest moment ei (cei de la AUR – n.r.) trebuie să-şi clarifice nişte lucruri. În primul rând există o lipsă de credibilitate a unor lideri. Eu cel puţin am mari semne de întrebare în cuvântul şi în ceea ce spun că fac şi vor să facă. În al doilea rând, ceea ce e şi mai grav, eu n-am văzut clarificări la o parte dintre ei, dintre aceşti lideri, deci n-am văzut nici în aceste zile”, a afirmat, luni seară, la Antena 3, liderul PSD, Sorin Grindeanu.

****