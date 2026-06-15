Sorin Grindeanu a primit ”mandat larg de negociere” pentru intrarea PSD în Cabinetul Veștea: ”Exclus USR în guvern”

Sorin Grindeanu a primit luni, în ședința Consiliului Politic Naţional al PSD, mandat larg pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veştea, după ce înaintea reuniunii mai mulți lideri ai social-democraților declaraseră deja că vor intra în acest guvern.

El a declarat că este ”exclus” ca USR să intre în Cabinetul Veștea, după ce USR a decis duminică seară să nu voteze acest guvern.

Discuţiile dintre Grindeanu și Adrian Veștea vor începe marți și vor aborda nu doar lista portofoliilor pe care le vizează social-democrații, ci și modificări ale programului de guvernare, despre care noul premier desemnat a declarat în ultimele ore că este, „la virgulă”, cel al lui Ilie Bolojan.

Grindeanu susține că nu știa de nominalizarea lui Veștea înaintea anunțului președintelui. Dar ar fi discutat cu președintele miercuri seara, când Nicușor Dan i-a propus lui Adrian veștea să formeze guvernul

Grindeanu a declarat că nu a ştiut de decizia preşedintelui Nicuşor Dan a desemnare a lui Adrian Veştea premier și a precizat că desemnarea este constituţională.

Cu toate acestea, el a discutat cu președintele Dan chiar miercuri seara, când șeful statului l-a înștiințat pe liberalul Veștea că-l va înlocui pe Eugen Tomac și va forma un guvern politic.

”Vă aduc aminte că în 2008, după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL şi desemnat prim-ministru, în primă instanţă, a fost Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunţat şi a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituţional, întrebaţi-l pe Băsescu”, a precizat Grindeanu.

El a mai spus că PSD nu a luat încă decizia de a face parte din Executiv.

Stenograme din ședința PSD:

Sorin Grindeanu a criticat dur blocajul politic și administrativ generat de întârzierea formării noului Guvern și a lansat atacuri la adresa USR, după ce formațiunea a decis să nu susțină noul premier desemnat. „România nu poate să rămână blocată”, le-a spus Grindeanu liderilor social-democrați, conform unor surse Digi24.ro.

Principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu, din ședința PSD, conform stenogramelor Digi24.ro:

„Acești oameni (USR) sunt pur și simplu inconștienți. România nu poate să rămână blocată”.

Liderul social-democrat a susținut că situația actuală generează probleme serioase de funcționare a administrației centrale, invocând lipsa unei ordonanțe de abilitare a Guvernului și expirarea termenului de interimat. „În prezent, nu există ordonanță de abilitare a Guvernului. Ce facem? Cum se guvernează țara?”.

El a continuat, avertizând asupra consecințelor administrative ale prelungirii crizei politice. „Mai mult, au trecut cele 45 de zile de interimat. Nu mai avem miniștri”, a spus liderul PSD.

Despre Ministerul Justiției, instituție esențială în circuitul de avizare a actelor normative. „Spre exemplu, nu avem ministru al Justiției, minister care avizează toate actele normative”, a declarat Grindeanu.

„Foarte bine că a votat ieri USR că nu vor să susțină noul premier desemnat. Foarte bine! Gata!”, a afirmat Grindeanu, declarația fiind urmată de aplauze din partea participanților.

„Fără Toiu, Buzoianu, Ambrozie și alții! Gata! Să și-l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci!”, a spus liderul PSD.

În finalul intervenției, Sorin Grindeanu a făcut referire și la președintele USR, Dominic Fritz. „Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid. Toți au un nou conducător: Gavril Bolojan”, a afirmat acesta.

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