joi

14 august, 2025

Sorin Grindeanu îi cere ministrului Finanțelor analize de impact pe măsurile fiscale susținute de PSD – de la triplarea impozitului pe marile averi, la creșterea taxelor pe câștigurile din capital pe termen scurt

De Vladimir Ionescu

13 august, 2025

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut miercuri o întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia au fost discutate atât situația finanțelor publice, cât și posibile măsuri fiscale pentru o ”reformă mai amplă” a sistemului actual.

”Am avut astăzi o primă întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia am abordat situația finanțelor publice. Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaționalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient. Trebuie să continuăm în această direcție pentru diminuarea optimizărilor fiscale, astfel încât povara austerității să nu fie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile și a clasei de mijloc”, a transmis Grindeanu printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

În urma discuțiilor, șeful PSD și ministrul PNL al Finanțelor au convenit realizarea unor analize de impact cu privire la:

  • suprataxarea averilor mari (triplarea impozitului pe marile averi)

  • majorarea taxării câștigurilor realizate din speculații de capital pe termen scurt

  • creșterea impozitării de la 10% la 16% pe câștigurile din veniturile din criptomonede

  • creșterea de zece ori a amenzilor pentru fiecare angajat fără contract de muncă

  • termene mai scurte pentru limitarea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvență

  • interzicerea înființării de noi firme de către asociați/administratori în insolvență.

Conducerea PSD vrea mai mulți bani la rectificare pentru primari


Grindeanu a transmis că apreciază deschiderea ministrului de Finanțe de a ”identifica alături de specialiștii PSD cele mai potrivite măsuri” în contextul economic actual.

Un punct pe care președintele interimar al PSD îl consideră ”vital” este ”continuarea investițiilor publice și a marilor proiecte de infrastructură, inclusiv prin Programul Național Anghel Saligny”.

”Rectificarea bugetară trebuie să țină cont de nevoile de dezvoltare ale României. Vom continua aceste consultări, în perioada următoare, deoarece este important să venim cu un program de relansare pentru economia românească”, a mai scris Grindeanu pe Facebook.

(Citiți și: ”Video / Pachetul 2 de reformă fiscală: Schimbare de filosofie la taxarea multinaționalelor – modificări majore la regimul fiscal – taxă nouă pe coletele Temu/Shein. Reformă și la ANAF, care se subordonează Finanțelor”)

(Citește și: ”Horror-ANAF: 700.000 de firme active în România nu au cont și card bancar, dar au datorii de 1,7 mld. lei”)

***


Etichete: , , , , , ,

