Sorin Grindeanu îl așteaptă pe Siegfried Mureșan la sediul PSD pentru negocieri și îi cere să demisioneze din PE pentru a-și dovedi dorința de a fi premier

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că îl așteaptă pe premierul desemnat, liberalul Siegfried Mureșan, la sediul PSD pentru negocieri și i-a cerut acestuia să-și dea demisia din Parlamentul European pentru a demonstra că își dorește cu adevărat să ajungă prim-ministrul României.

„Așa cum v-am anunțat, am avut o discuție cu Siegfried Vasile Mureșan, în care domnia sa s-a angajat că îmi va trimite programul de guvernare. Am avut această discuție în urmă cu mai multe ore. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Probabil, așa cum ne-a obișnuit, că domnul Mureșan încă are nevoie de timp de gândire. Este însă îngrijorător că PNL și USR au o propunere de un premier care ezită la orice pas și care pare că cere aprobare șefilor săi. Cu toate că nu a trimis până la această oră programul de guvernare sau măcar o schiță, în mare, cu toate acestea, îl anunț pe domnul Mureșan că, atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat”, a spus Grindeanu, după conferința de presă în care premierul desemnat a prezentat principiile pe care își construiește programul de guvernare.

„Noi am demonstrat că punem interesul țării mai presus de orgolii. De aceea, îl aștept pe domnul Mureșan la sediul Partidului Social Democrat pentru a avea o discuție reală despre economia României. Românii au nevoie de soluții, nu de lozinci. Sper ca domnul Mureșan să vină pregătit”, a mai declarat Grindeanu.

Liderul PSD: „Siegfried Mureșan transmite că nu își dorește voturile parlamentarilor din afara PNL, USR și, eventual, UDMR„

Siegfried Mureșan ar trebui să demisioneze din Parlamentul European pentru a demonstra că își dorește să devină prim-ministru și că își asumă responsabilitatea pentru România, . Grindeanu a afirmat că, prin atitudinea avută în ultimele zile, Mureșan a transmis mesajul că nu își dorește această funcție.

„Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală, pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu își dorește să fie premier, face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcție. Și atunci, cred că ar trebui să ne arate nouă, românilor, că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier și ca să dovedească acest lucru cred că ar trebui să își anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele comune PSD-PNL în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din poziția de europarlamentar. Altfel, dă impresia că face doar un joc politic ieftin, în timp ce România este în criză profundă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

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