Reacții la investigația WSJ / Sorin Grindeanu invocă o tentativă de manipulare și acuză: „Această gaşcă din Guvernul demis Bolojan a subminat constant relaţia cu SUA”



Liderul PSD Sorin Grindeanu a reacţionat duminică la acuzațiile ce i s-au adus după ce Wall Street Journal a publicat o investigație în care declarații conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle (foto, captură video FlashPaparazzi), a sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea Guvernului Bolojan.

„Această gaşcă de semidocţi şi incompetenţi, din Guvernul demis Bolojan, a subminat constant relaţia cu SUA”, a scris Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook, după mai mulți politicieni i-au cerut să explici devăluirile apărute în presa românească după investigația WSJ.

Reamintim că Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură votată de PSD și AUR, pe 5 mai, iar în presă au apărut fotografii și filmări de la o cină la un restaurant din București la care au participat, pe 31 martie, ambasadoarea Guilfoyle, Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan (ministru al Energiei, în acel moment), și consilierul prezidențial Florin Vădică (consilier de stat, directorul Oficiului Informaţiilor Integrate, din cadrul Departamentului Securităţii Naţionale).

„În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: „Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident, citate de WSJ.

Conform investigației WSJ, Cabinetul Ilie Bolojan ar fi fost înlăturat de la guvernare întrucât premierul acum demis s-ar fi opus unor termeni intrării României în proiectul Coridorului Vertical, de cumpărarea gazelor naturale americane, mai precis:

“Consider că România trebuie să susțină acest transport, tranzitarea, inclusiv prin reduceri de tarife. Pentru că o cantitate mai mare de gaz care se transferă prin niște conducte care, oricum, doar din tranzitul gazului se amortizează, înseamnă venituri mai mari, inclusiv realizarea de investiții de interconectare care trebuie făcute cu țările din jur pentru a crește capacitatea – ăsta e al doilea aspect vital pe care cred că România trebuie să-l susțină. Dar în ceea ce privește achiziția efectivă de gaz, acolo trebuie să iei decizii raționale care țin de piață. Asupra mea personal nu s-au exercitat presiuni ca să facem un anumit lucru″, declara premierul, la EuropaFM, citat de Profit.

Succesiunea momentelor

martie – cina din Atena, la care ambasadoarea Guilfoyle sugerează că SUA sunt implicate în înlăturarea iminentă a guvernului de la București

31 martie – cina de la București, unde participă ambasadoarea, Sorin Grindeanu – președintele PSD, ministrul Energiei – Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Vlădică

23 – 24 aprilie – PSD anunță că își retrage sprijinul pentru Guvernul Bolojan și a doua zi miniștrii săi demisionează

5 mai – PSD votează alături de AUR moțiunea de cenzură de demitere a Cabinetului Bolojan

Dominic Fritz: Sorin Grindeanu are de dat niște explicații

Dezvăluirile au fost urmate de reacții ale unor politicieni, primul fiind președintele USR, Doinic Fritz, care le-a adresat pe contul său Facebook mai multe întrebări lui Sorin Grindeanu și George Simion, liderii celor două partide care au votat moțiunea de cenzură, spunând că „Simion și Grindeanu au nişte răspunsuri de dat”.

”E adevărat ca au primit ordin să dea jos guvernul? Dacă da, ce au primit în schimb? Ciudat cum fix cei care ţipă toată ziua de „trădare” şi „străini” sunt prinşi cu astfel de mişmaşuri”, a spus Fritz.

”Aţi discutat moţiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreţ, ca să plătească românii pentru şi mai multe ceasuri de lux pentru pesedişti?”, a mai spus liderul USR.

Simion a negat, imediat, existenţa unor discuţii pe tema căderii Guvernului cu ambasadoarea SUA în Grecia.

Sorin Grindeanu: „Este o încercare de manipulare”. „Această gaşcă de semidocţi şi incompetenţi, din Guvernul demis Bolojan, a subminat constant relaţia cu SUA”. „PSD nu votează Guvernul Mureșan”

”Tentativa de manipulare legată de o aşa-zisă conspiraţie împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspiraţiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta! Să stârnească hohote de râs. Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici ruşii, nici illuminati şi nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost şi a dus România în gard!”, a scris Grindeanu duminică pe Facebook.

El lansează acuzaţii la adresa celor pe care îi numeşte ”adevăraţii trădători de ţară” care îl acuză de „blat cu americanii”.

Sorin Grindeanu se declară ”pro-român” şi explică faptul că, tocmai din acest motiv susţine Parteneriatul Strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru în NATO.

”La fel cum cred în apartenenţa noastră la Uniunea Europeană. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată. În schimb, toată această gaşcă de semidocţi şi incompetenţi, din Guvernul demis Bolojan, a subminat constant relaţia cu SUA, dovada supremă fiind bâlbâiala ridicolă cu reactoarele de la Doiceşti. Uită toţi, nu şi diplomaţia americană, că personaje precum doamna Oana Gheorghiu au înjurat efectiv Administraţia de la Washington, fără să se gândească la consecinţe. La fel a făcut şi prim-ministrul desemnat: Siegfried Vasile Mureşan”, mai spune liderul PSD.

Sorin Grindeanu se declară ”pro-român” şi explică faptul că, tocmai din acest motiv susţine Parteneriatul Strategic cu SUA, „cel mai important aliat al nostru în NATO”, și repetă că PSD nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan.

”La fel cum cred în apartenenţa noastră la Uniunea Europeană. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată. În schimb, toată această gaşcă de semidocţi şi incompetenţi, din Guvernul demis Bolojan, a subminat constant relaţia cu SUA, dovada supremă fiind bâlbâiala ridicolă cu reactoarele de la Doiceşti. Uită toţi, nu şi diplomaţia americană, că personaje precum doamna Oana Gheorghiu au înjurat efectiv Administraţia de la Washington, fără să se gândească la consecinţe. La fel a făcut şi prim-ministrul desemnat: Siegfried Vasile Mureşan”, mai spune liderul PSD.

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