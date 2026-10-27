Sorin Grindeanu: „I-am cerut ministrului Finanţelor să prezinte public situaţia economică reală a României” – Ministrul Nazare: ”E chiar o bucurie, putem prezenta situația finanțelor la zi”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut și marți ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, să prezinte public situaţia economică „reală” a ţării.

„I-am cerut ministrului Finanţelor să prezinte public situaţia economică reală a României, pentru a avea o radiografie completă a bugetului consolidat. Vrem să ştim pe ce ne putem baza în fundamentarea măsurilor pentru 2027”, a scris Grindeanu, marţi, pe Facebook.

„Ne dorim transparenţă şi date clare, pentru a putea lua cele mai bune decizii pentru români şi pentru economie”, a transmis Sorin Grindeanu.

Reamintim că liderul PSD i-a dat ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, un termen de două săptămâni pentru a realiza un audit la toate ministerele și a a-i prezenta situația fiecăruia.

Ministrul Nazare, despre auditul anunţat de PSD la toate ministerele: „E chiar o bucurie, pentru că avem ocazia să prezentăm situaţia finanţelor publice la zi”

Alexandru Nazare a declarat duminică seara despre auditul anunţat de Sorin Grindeanu la toate ministerele, că nu este absolut nicio problemă și că, în general, Ministerul Finanţelor este una dintre cele mai auditate şi evaluate instituţii din România.

„Nu este absolut nicio problemă, e chiar o bucurie, pentru că avem ocazia să prezentăm situaţia finanţelor publice la zi şi odată ce o prezentăm, bineînţeles, asumăm şi ideea că vom trage nişte concluzii în urma acestei prezentări, care se vor transforma în potenţiale soluţii pentru corectarea dezechilibrelor”, a subliniat Nazare.

„Ni s-a dat un termen de două săptămâni. Undeva, nu săptămâna aceasta, cea care urmează, săptămâna următoare, se împlineşte acest termen. Cerem informaţii de la toate ministerele, astfel încât să avem o viziune completă asupra situaţiei şi sigur că vom prezenta situaţia”, a mai declarat Nazare.

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