Sorin Grindeanu cere plecarea generalului Gheorghiță Vlad de la conducerea Armatei: ”Retragerea ar fi gestul firesc”

Generalul Vlad Gheorghiţă, suspect de complicitate la uzurparea funcţiei într-un dosar instrumentat de către DNA, ar trebui să se retragă din funcţie, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situaţia generalului Vlad Gheorghiţă. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română”, a scris, miercuri, pe Facebook, Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, „în aceste momente, România nu îşi permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”.

Şeful statului major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost audiat marţi, la DNA militar,fiind suspectat de complicitate la uzurparea funcţiei, într-un dosar privind emiterea unui ordin în baza căruia numărul locurilor finanţate de la buget pentru Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureştia fost suplimentat cu 20, beneficiari fiind candidaţi admişi iniţial pe locurile cu taxă.

În ceea ce privește contextul „acestor momente”, de care vorbește Sorin Grindeanu, reamintim că social-democrații au demis guvernul Bolojan în urmă cu aproape o lună, în pofida contextului geopolitic internațional și fără să propună o soluționare a crizei politice în care a intrat țara.

Generalul a respins acuzațiile și atrage atenția asupra timin-gului apariției dosarului

Generalul Gheorghiţă Vlad respinge acuzaţiile aduse de DNA, susţinând că nu a comis nicio faptă de corupţie şi nu a fost implicat în astfel de fapte.

„Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor şi a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puţin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzaţii”, a arătat el.

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, audiat marţi la DNA într-un dosar în care are calitatea de suspect pentru complicitate la uzurparea funcţiei, respinge acuzaţiile aduse de procurori, susţinând că nu a comis nicio faptă de corupţie şi nu a fost implicat în astfel de fapte.

”Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor şi a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puţin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzaţii”, mai adaugă generalul.

Ministrul Apărării, despre o eventuală schimbare din funcţie a generalului Gheorghiţă Vlad: Nu este cazul acum, vom analiza situația împreună cu președintele

Nu ”s-a concluzionat” că este cazul să se discute despre plecare generalului Gheorghiță d ela conducerea Armatei, a declarat ministrul interimar Radu Miruţă.

El a asigurat că proiectele derulate prin programul SAFE nu sunt afectate de ancheta DNA care îl vizează pe şeful Statului Major al Armatei.

„Evident că ştiu despre situaţie, este o situaţie neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză, împreună cu domnul preşedinte, pe care l-am informat despre această situaţie, cel mai probabil în perioada următoare”, a declarat Radu Miruţă, marţi, la Antena 3.

Întrebat dacă, în opinia sa, este nevoie ca CSAT să ia în discuţie situaţia şefului Armatei, ministrul interimar al Apărării a răspuns: „Cred că e nevoie de o analiză asupra situaţiei actuale, noi nu interferăm cu ce face justiţia, însă trebuie făcută o analiză pe cum arată lucrurile acum şi această analiză trebuie să fie făcută, în perspectiva mea, coordonat de preşedintele României”.

****