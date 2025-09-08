Sorin Grindeanu: Depunem două proiecte de lege pentru “corectarea unor excese” din Pachetul 1 de măsuri fiscale. Amânări, modificări, amendamente

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că formaţiunea depune în Parlament două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1:

CASS pentru pensionari, pentru deţinuţii politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal şi de asemenea indemnizaţia pentru creşterea copiilor, care se adresează mamelor, transmite News.ro.

El a precizat că sunt proiecte care vor repara ”anumite excese care au fost parte din acest pachet 1”.

”Împreună cu colegii mei de la Senat şi cu colegii de la Camera Deputaţilor, aşa cum am anunţat noi în urmă cu ceva timp, depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1, şi anume la CASS pentru pensionari, pentru deţinuţii politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal şi de asemenea indemnizaţia pentru creşterea copiilor, care se adresează bineînţeles mamelor”, a anunţat Sorin Grindeanu, la Parlament.

Preşedintele interimar al PSD a arătat că, fiind un partid de stânga într-o coaliţie de dreapta, aceste lucruri sunt importante.

”Sunt lucruri pe care le-am spus şi când a fost adoptat Pachetul 1 de măsuri, de asemenea le-am spus şi le-am susţinut, aceste lucruri, în coaliţie pentru a fi corectate acum, când vorbim de pachetul 2. Nefiind adoptate şi nefiind acceptate de restul colegilor, noi înţelegem să nu renunţăm, să facem aceste proiecte de lege, care sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1”, a subliniat liderul PSD.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a spus că primul proiect este un proiect de modificare a Codului Fiscal şi a legii sănătăţii, care practic revine la situaţia de dinainte de pachetul 1, în care mamele aflate în concediu de creştere a copilului erau exceptate de la plata contribuţiei pentru sănătate.

”Considerăm că este o măsură absolut necesară şi o reparare a unei dreptăţi care s-a făcut femeilor, în condiţiile în care vorbim de persoane aflate într-o situaţie de vulnerabilitate economică şi a stării de sănătate şi, doi, în condiţiile în care România se confruntă cu o mare problemă de natalitate. Considerăm că această măsură din pachetul 1 va duce şi la o degradare a stării de sănătate a mamei, implicit a copilului, dar şi la o scădere a natalităţii, dacă este menţinută. Menţionez că 30% din mamele aflate în concediul de creştere a copilului au o îndemnizaţie în jur de 1.600 de lei”, a menţionat Stoiciu. Senatoarea PSD a arătat că premierul Ilie Bolojan a spus că e puţin 10%, 160 de lei.

”Este puţin dacă ai un salariu de 5.000, de 6.000 de lei. Dacă ai 1.600, credeţi-mă, 160 de lei este foarte mult, este echivalentul la aproximativ 150 de scutece pentru bebeluşi. Deci considerăm că se repară o nedreptate care s-a făcut în pachetul 1”, a mai spus Victoria Stoiciu.

Deputatul Marius Constantin Budăi a declarat la rândul lui că al doilea proiect de act normativ pe care l-au pregătit se referă la veteranii de război.

”Am spus foarte clar de atunci că ni se pare nedrept ca 418 oameni, şi repet, insist pe acest lucru, 418 oameni din România, 411 veterani de război şi 7 văduve de veterani de război să mai plătească această contribuţie. Este un proiect de act normativ care vine să repare ceea ce noi, PSD, prin vocea preşedintelui Sorin Grindeanu, am solicitat în cadrul coaliţiei, atât la pachetul 1 cât şi la pachetul 2 de măsuri”, a subliniat Budăi.

El a mai anunţat că PSD va veni şi cu al treilea proiect de act normativ pe care o să-l depună imediat după ce procedura legislativă privind legile din pachetul 2 de măsuri se va finaliza ca să nu existe paralelism legislativ şi să nu cadă la Curtea Constituțională.

Preşedintele interimar al PSD a arătat că în pachetul 3, dincolo de scutirile pentru persoanele cu handicap grav, o să fie şi o reglementare în ceea ce priveşte deductibilitatea TVA.

”În acest moment, în România sunt foarte multe facilităţi prin care poţi să-ţi deduci TVA-ul. Dacă am face un exerciţiu şi am lua timp de o lună bonurile, de exemplu, de la mall Băneasa, de la unul din marile magazine, de acolo, de haine, sunt aproape convins că undeva în jur de 40% din ceea ce se cumpără, haine, sunt cumpărate pe firmă. Ceea ce nu e în regulă. Astea sunt lucruri care se văd în încasările de TVA”, a precizat preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a explicat că ”ne tot mirăm de ce avem acest grad mic de colectare a TVA-ului, el arătând că se găsesc non-stop tot felul de subterfugii şi de optimizări” şi a dat exemplu şi mâncarea pentru câini, care este cumpărată pe firmă.

”Lucruri de acest tip sunt exemple care duc la un grad mic de colectare a TVA-ului, comparativ cu alte ţări din Uniunea Europeană. Aceste lucruri le vor reglementa, de asemenea, în acest pachet 3”, a mai spus Grindeanu.

