Sorin Grindeanu anticipează pierderi mari și „surprize extrem de neplăcute” privind PNRR. Estimarea PSD – jumătate din cele 6,4 mld. euro care au rămas de încasat

Sorin Grindeanu a anunțat că dorește să vadă situaţia financiară la zi și spune că se așteaptă la nişte surprize extrem de neplăcute despre modul în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR, pe care se vor pierde „sume importante de bani”.

El a estimat pierderile pe PNRR la aproximativ jumătate din suma ce a rămas să fie acceptată la plată, adică din 6,4 miliarde euro.

„Eu cred că o să avem niște surprize extrem de neplăcute legate de modul în care guvernul Bolojan a gestionat PNRR-ul. Și noi, dacă nu mă înșel, mai aveam de încasat undeva la 6,4 miliarde de euro. Sunt în pericol cam jumătate”, a declarat Grindeanu, miercuri seară, într-o emisiune la Antena 3 CNN și citat de Agerpres.

Reamintim că PSD a cerut și verificarea contractelor semnate pe programul SAFE, de achiziții de armament.

Premierul Luca Niculescu a retrimis un mesaj către toţi miniştrii să retrimită toate datele către ministrul Finanţelor, astfel încât să fie prezentată în scurt timp situaţia financiară a ţării, a spus Grindeanu.

„Pe mine mă interesează să văd situaţia la zi şi nu doar pe mine, eu cred că pe toţi românii, pentru că acel deficit de 3,8% la sfârşitul lunii septembrie, după ce la sfârşitul lunii august era de 2,8%, deci a sărit un punct într-o lună, nu cuprindea foarte multe lucruri. Iar pe mine mă interesează în acest moment să văd câte facturi sunt emise şi neplătite, câte lucrări sunt făcute şi nici măcar facturate, dacă a fost cuprinsă datoria aceea către magistraţi, care nu e doar de 5 miliarde, e de vreo 10”, a declarat Sorin Grindeanu.

Situaţia financiară va arăta clar dacă au fost cuprinse toate cheltuielile şi datoriile statului român, spune liderul PSD: „Din păcate, şi asta vă spun, după ce am avut o discuţie foarte lungă cu Mihai Ghigiu, ministrul Fondurilor Europene, eu cred că o să avem nişte surprize extrem de neplăcute legate de modul în care Guvernul Bolojan a gestionat PNRR. Şi noi, dacă nu mă înşel, mai aveam de încasat undeva la 6,4 miliarde de euro. Sunt în pericol cam jumătate. Şi aici noi va trebui să prezentăm românilor situaţia la zi”.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că la fiecare schimbare de guvernare este foarte bine să existe o trecere în revistă a datelor principale care vizează direcţia financiară a ţării, menţionând că raportul privind situaţia economică va fi unul corect, echilibrat şi echidistant.

Stadiul PNRR

6 noiembrie a fost ultima zi în care autoritățile române au putut transmite Comisiei Europene documentele necesare pentru a răspunde solicitărilor de clarificare și pentru a demonstra îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate prin PNRR.

Planul revizuit are o alocare totală de 20,1 miliarde de euro, din care aproximativ 13,5 miliarde de euro reprezintă granturi, iar diferența, împrumuturi.

Până în prezent, România a încasat aproximativ 13,2 miliarde de euro, în timp ce Comisia Europeană evaluează cererea de plată numărul 5, în valoare de aproape 2,1 miliarde de euro, și cererea de plată numărul 6, finală, în valoare de circa 4,35 miliarde de euro.

Despre Programul SAFE: „M-aş uita foarte atent şi la contractele mai mici. Pot să fie foarte foarte dubioase, cu semne de întrebare”

Procurorii trebuie să facă verificări pe contractele atribuite pe SAFE „Lucrurile, eu cred că nu vor rămâne aşa (…) sunt organele competente care pot să cerceteze dacă a fost depăşită legea”, a declarat Grindeanu.

În percepția sa, și contractele mici ridică semne de întrebare, nu numai cele mari, precum cele cu Rheinmetall: „Dar m-aş uita foarte atent şi la contractele mai mici. Dincolo de acest contract cu Rheinmetall, cred că sunt câteva zeci de contracte cu firme tot în acest program SAFE şi acolo m-aş uita foarte atent. Iar eu i-am cerut ministrului Oprea şi l-am rugat (…) să se uite foarte atent şi pe aceste contracte mai mici ca valoare. Pot să fie foarte foarte dubioase, cu semne de întrebare. E bine să fie înlăturate acele semne de întrebare. E un lucru pe care nu putem să-l tratăm aşa, orice semne de întrebare trebuie înlăturate. Şi aş face asta dacă aş fi în locul celor care pot să decidă în acest moment. Trebuie să se uite foarte atent să vadă dacă acele semne de întrebare sunt unele care pot fi clarificate sau sunt doar suspiciuni care nu se dovedesc a fi adevărate”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, despre contractul semnat de România cu Rheinmetall, că nu există clauze păguboase pentru România şi este convins că verificarea lor va confirma că au fost nişte contracte semnate în mod corect pentru România.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că, în momentul de faţă, nu are vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă, el menţionând că a ştiut că este o sumă consistentă care, în urma discuţiilor, merge către Rheinmetall.

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