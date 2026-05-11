Sorin Grindeanu, explicații la întâlnirea cu ambasadorii europeni la București: „Nu există o alianță PSD-AUR. PSD susține în continuare PNRR, SAFE și OCDE”

„Nu există o alianță PSD-AUR. PSD susține în continuare PNRR, SAFE și OCDE”, i-a asigurat pe ambasadorii statelor UE la București liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, în cadrul întâlnirii ce avut loc luni dimineață.

Social-democrații își mențin sprijinul pentru principalele angajamente europene ale României, indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție, a declarat Sorin Grindeanu, după încheierea întâlnirii cu ambasadorii europeani acreditați la București.

„Eu le-am spus din start că tot ceea ce am convenit în urmă cu 10 zile, două săptămâni la Cotroceni și anume lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OCDE, de cadrul fiscal și măsurile fiscale agreate cu Comisia Europeană nu comportă schimbări. Indiferent de poziția PSD, că se află la guvernare sau în opoziție, sunt lucruri pentru care noi ne-am dat acordul, în mare, ca politici publice. Din perspectiva noastră, nu vor fi schimbate”, le-a declarat Grindeanu jurnaliștilor, după întâlnire.

De asemenea, Grindeanu i-a asigurat pe ambasadori că nu există nicio alianță cu AUR, deși cele două partide au votat împreună demiterea Guvernului Ilie Bolojan: „Le-am spus și probabil că au văzut și până acum că noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și că suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide, astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de președintele Nicușor Dan”, a declarat liderul PSD.

În ceea ce privește acuzațiile liberalilor potrivit cărora PSD a provocat instabilitate politică și economică prin alierea cu AUR, liderul social-democraților a repetat că direcția economică impusă de premierul Bolojan este greșită și că țara nu trebuei să depindă de un singur om:. „România nu se învârte în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru”, a declarat Grindeanu. Acesta a susținut că datele economice care urmează să fie publicate de INS vor arăta efectele actualei guvernări. „În două zile vom avea datele economice care vor veni de la INS și care vor arăta care-i starea economiei după primul trimestru. O să fie, de fapt, o oglindă a managementului domnului Bolojan. Asta este realitatea. Direcția economică a României este greșită și această direcție trebuie schimbată”.

