Congresul PSD / Sorin Grindeanu, unicul candidat, ales preşedinte – Noua echipă

Sorin Grindeanu a devenit vineri preşedinte al PSD, el fiind ales cu 2.787 de voturi din 2.810 la Congresul extraordinar al formațiunii, desfăşurat la Romexpo. El a declarat că, de astăzi, pornesc la drum iar forţa pe care o are PSD-ul nu o are nimeni. ”Trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna, să stăm aproape de oameni”, a mai spus Grindeanu.

Din totalul voturilor exprimate, opt au fost abţineri.

”De astăzi, pornim la drum. Avem foarte multă muncă de făcut. Forţa pe care o are PSD-ul nu o are nimeni. Nu trebuie să inventăm nimic nou. Trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna, să stăm aproape de oameni şi să facem politici publice pentru români. Uniţi, pentru români, puternici, doar împreună. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a spus Sorin Grindeanu, citat de News.ro.

Noua echipă de conducere a PSD – 20 de vicepreședinți

Noua echipă de conducere a PSD, cu care Sorin Grindeanu a candidat la Congres, este formată din:

secretarul general al partidului, Claudiu Manda,

cinci prim-vicepreşedinţi – Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu şi Corneliu Ştefan –

şi douăzeci de vicepreşedinţi.

Claudiu Manda este propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de secretar general al PSD.

Vicepreședinții:

Daniel Băluţă este propus vicepreşedinte pentru Administraţie Publică

Dragoş Benea – vicepreşedinte pentru Regiunea Nord-Est

Gheorghe Cârciu – vicepreşedinte pentru Identitate Naţională şi Diasporă

Francisk-Iulian Chiriac – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud-Est

Mihnea-Cosmin Costoiu – vicepreşedinte pentru Educaţie, Cercetare, Digitalizare şi Inteligenţă Artificială

Vasile Sebastian Dîncu – vicepreşedinte pentru Afaceri Europene, Apărare şi Siguranţa Populaţiei

Andrei Dolineaschi – vicepreşedinte pentru Economie şi Antreprenoriat

Marius-Alexandru Dunca – vicepreşedinte pentru Regiunea Centru

Doina Elena Fedorovici – vicepreşedinte pentru Muncă şi Protecţie Socială

Gabriela Firea este propusă vicepreşedinte pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov

Adrian-Ionuţ Gâdea – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud

Aladin-Gigi Georgescu – vicepreşedinte pentru Investiţii şi Fonduri Europene

Dumitriţa Gliga – vicepreşedinte pentru Mediu şi Energie

Romeo-Daniel Lungu – vicepreşedinte pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Turism

Silvia-Claudia Mihalcea – vicepreşedinte pentru Strategie Legislativă şi Coordonarea Grupurilor Parlamentare

Laurenţiu Nistor – vicepreşedinte pentru Regiunea Vest

Constantin Rădulescu – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud-Vest

Gheorghe Şoldan – vicepreşedinte pentru Dezvoltare Regională şi Infrastructură

Adriana-Diana Tuşa – vicepreşedinte pentru Politici Publice şi Justiţie.

Gabriel-Valer Zetea este vicepreşedinte pentru Regiunea Nord-Vest

Sorin Grindeanu: Nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică!

Nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică, a spus Sorin Grindeanu, în discursul său foarte critic la adresa partenerilor de coaliție.

”Duşmanul statului nu este ţăranul care vinde fructe şi legume la poarta casei, nu mamele, nu pensionarii, nu veteranii de război şi nici măcar ospătarii şi apa minerală de la Guvern, ci faptul că în vămi au fost puşi şefi, chiar capii unor carteluri ai crimei organizate, sau că se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt”, a spus liderul PSD.

El a avertizat că PSD nu va renunța la măsurile de relansare economică și nici la majorarea salariului minim pe economie: ”Spun de pe acum, pentru cei care au urechi să audă: nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Ca să fie clar! La fel cum vom pune stop când cineva îşi va mai da legi la secret în interes personal, în timp ce legea privind salariul minim este ignorată şi tergiversată cu mult dispreţ faţă de cei mai necăjiţi dintre români”.

Președintele social-democraților promite schimbări ale politicii de guvernare după 2027, când conducerea Guvernului va fi preluată de un reprezentant al PSD: ”Vă asigur că în 2027 aceste lucruri se vor schimba! Asta trebuie să înţeleagă şi cei de dreapta – mă rog, cei care se mint că sunt de dreapta deşi au lucrat toată viaţa la stat. Nu poţi să creşti economia doar cu tăieri şi austeritate. Asta au făcut şi în pandemie când au închis economia, când au tăiat salarii şi pensii, când au adus FMI în România şi este clar că asta vor face şi de acum încolo. Asta este marea problemă, iar în lipsa alternativei, noi PSD trebuie să oferim soluţiile!”, a menţionat Grindeanu.

Adrian Năstase, Victor Ponta, Mircea Ciolacu și Mircea Geoană, prezenți

Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta şi Marcel Ciolacu sunt prezenţi, vineri, în calitate de foşti preşedinţi ai PSD la congresul în care Sorin Grindeanu va deveni preşedinte ales al formaţiunii.

Viorica Dăncilă, nu a putut participa, iar Liviu Dragnea nu a fost invitat.

”Cred că e un moment important pentru partid, dar şi pentru noi, ca ţară, ca societate. Cred că e nevoie de un partid de stânga puternic, care să-şi reevalueze ideologia. Speranţa mea este ca acest congres să însemne un nou început”, a afirmat Adrian Năstase, citat de News.ro.

