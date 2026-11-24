Banca Națională a României (BNR) avertizează asupra creșterii anticipațiilor inflaționiste, a deteriorării deficitului de cont curent și a persistenței unor vulnerabilități pe piața muncii, într-un context economic marcat de efectele consolidării bugetare, de șocul energetic și de incertitudinile geopolitice.

Potrivit minutei celei mai recente ședințe de politică monetară, așteptările privind inflația s-au reamplificat în ultimele luni, atât în rândul companiilor, cât și al consumatorilor, iar perspectivele inflației s-au înrăutățit față de prognoza precedentă.

Membrii Consiliului de administrație al BNR au remarcat că anticipațiile inflaționiste pe termen scurt au rămas ridicate în trimestrul al treilea și au crescut din nou în octombrie în cazul firmelor, în timp ce la nivelul consumatorilor au fost consemnate „ajustări ascendente semnificative […] de-a lungul întregii perioade”. În același timp, așteptările inflaționiste pe termen mai lung ale analiștilor bancari au revenit și s-au menținut în perioada august-octombrie în apropierea limitei superioare a intervalului țintei de inflație.

BNR semnalează majorări ale prețurilor de producție din industrie pentru bunurile de consum în august și septembrie

Presiunile asupra prețurilor sunt alimentate și de creșterea costurilor de producție. BNR semnalează majorări ale prețurilor de producție din industrie pentru bunurile de consum în august și septembrie, după scăderea moderată din iulie, precum și efectele indirecte ale scumpirii combustibililor și energiei asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.

De altfel, inflația anuală a revenit pe creștere în septembrie, la 6,61%, de la 6,17% în august, iar datele preliminare pentru octombrie indică o nouă accelerare, la 6,94%, în principal pe fondul continuării scumpirii combustibililor și al creșterii prețurilor alimentelor.

Deficitul de cont curent, o sursă de riscuri la adresa inflației, primei de risc suveran și creșterii economice

Un alt semnal de vulnerabilitate evidențiat de banca centrală este deteriorarea poziției externe a economiei. Deficitul comercial și cel de cont curent și-au întrerupt tendința de scădere, iar în trimestrul al treilea au înregistrat creșteri accelerate în termeni anuali, pe fondul unei dinamici mai puternice a importurilor în raport cu exporturile.

„Deficitul balanței comerciale și deficitul de cont curent și-au accelerat semnificativ creșterea în termeni anuali” în iulie-august, arată minuta BNR. Pe ansamblul primelor opt luni din 2026, cele două deficite s-au reamplificat față de perioada similară a anului trecut, după comprimarea vizibilă din primul semestru.

„Ponderea în PIB a deficitului de cont curent se va menține considerabil deasupra standardelor europene pe orizontul celor doi ani, continuând să constituie o vulnerabilitate majoră, implicit o sursă de riscuri la adresa inflației, primei de risc suveran și, în final, a sustenabilității creșterii economice”, avertizează minuta

În plus, exportul net este anticipat să aibă o contribuție marginal contracționistă atât în 2026, cât și în 2027, ceea ce va determina stoparea reducerii deficitului extern în acest an și reluarea unei corecții graduale abia anul viitor.

„Decorelarea evoluției din acest an a deficitului de cont curent de cea a deficitului bugetar se produce în contextul dinamizării puternice a investițiilor și al creșterii achizițiilor de bunuri specifice de pe piața externă, precum și pe fondul șocului energetic și al secetei severe, cu repercusiuni asupra volumului și prețurilor unor categorii de importuri, au semnalat mai mulți membri ai Consiliului”, se arată în minută.

Piața muncii transmite semnale contradictorii

În ceea ce privește piața muncii, BNR observă o temperare a procesului de relaxare a condițiilor, după ce numărul salariaților a continuat să scadă ușor în iulie și august. În paralel, rata șomajului calculată conform metodologiei BIM a coborât la 6,4% în trimestrul al treilea, de la o medie de 6,8% în trimestrul precedent.

Sondajele din octombrie indică însă o perspectivă mixtă: „o slăbire a intențiilor de angajare pe termen foarte scurt după redresarea vizibilă din trimestrul III, dar și o creștere notabilă a deficitului de forță de muncă raportat de companii, care și-a întrerupt astfel trendul descendent din ultimele 6 trimestre”. Cu alte cuvinte, intențiile de angajare au scăzut, dar firmele raportează o creștere a deficitului de angajați – un posibil semnal că firmele au dificultăți economice și nu își permit să angajeze personal suplimentar.

BNR atrage atenția și asupra incertitudinilor privind evoluția costurilor salariale, în condițiile în care salariul brut nominal a accelerat în iulie-septembrie, inclusiv ca urmare a majorării salariului minim, iar costul unitar cu forța de muncă din industrie a crescut din nou.

Banca centrală consideră că presiunile salariale ar putea reveni în anumite sectoare, pe fondul decalajelor persistente dintre cererea și oferta de forță de muncă. Membrii Consiliului au avertizat că acestea „ar putea reamplifica presiunile asupra salariilor din mediul privat”.

Pe de altă parte, măsurile de consolidare bugetară, șocul energetic și incertitudinile geopolitice ar putea afecta în continuare cererea de consum, veniturile și activitatea investițională a companiilor.

Riscuri: deficitele gemene, tensiunile geopolitice și volatilitatea cursului de schimb

BNR consideră că riscurile la adresa cursului de schimb al leului rămân ridicate, în contextul conflictelor geopolitice, al fluctuațiilor aversiunii globale față de risc și al politicilor monetare ale principalelor bănci centrale.

Un factor important de vulnerabilitate îl reprezintă nivelul încă ridicat al deficitelor gemene, bugetar și de cont curent, precum și structura finanțării acestora. În acest context, banca centrală subliniază necesitatea continuării consolidării fiscale și a atragerii fondurilor europene, considerate esențiale pentru reducerea primei de risc suveran și limitarea costurilor de finanțare pentru stat și sectorul privat.

„Riscurile și incertitudinile notabile” la adresa activității economice și a inflației sunt generate în continuare de conflictul din Orientul Mijlociu și de criza energetică, prin efectele asupra puterii de cumpărare, încrederii consumatorilor și activității companiilor.

În plus, tensiunile comerciale globale, schimbările structurale de pe anumite piețe și evoluția prețurilor materiilor prime pot genera noi presiuni asupra economiei.

Consolidarea fiscală și politica salarială din sectorul public, printre incertitudinile care preocupă BNR

În privința economiei, BNR anticipează o redresare moderată în semestrul al doilea din 2026, susținută de investiții, fonduri europene și performanțele agriculturii. Consumul gospodăriilor este însă estimat să scadă mai pronunțat în acest an decât se anticipase anterior, urmând să redevină principala componentă de susținere a creșterii economice în 2027.

Un alt motiv de îngrijorare pentru BNR îl reprezintă incertitudinile privind continuarea consolidării fiscale și măsurile care vor fi adoptate pentru reducerea deficitului bugetar în anii următori. Membrii Consiliului au evidențiat „incertitudinile asociate pe mai departe măsurilor ce ar putea fi adoptate în viitor în scopul menținerii deficitului bugetar dincolo de anul curent pe o traiectorie descrescătoare sustenabilă”, compatibilă cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu Comisia Europeană și cu procedura de deficit excesiv.

Banca centrală atrage atenția că ajustarea fiscală va continua să afecteze cererea internă, veniturile populației și activitatea companiilor. De altfel, deficitul de cerere agregată este așteptat să se adâncească până la sfârșitul anului, inclusiv „în contextul corecției bugetare, dar și al crizei energetice”, urmând să se restrângă treptat ulterior.

O altă sursă de incertitudine o reprezintă politica salarială din sectorul public. În evaluarea costurilor viitoare cu forța de muncă, membrii Consiliului au făcut referire explicită la „necunoscutele privind perspectiva politicii salariale din sectorul public”, într-un context în care inflația și anticipațiile inflaționiste rămân ridicate. BNR avertizează că presiunile salariale ar putea fi alimentate și de dezechilibrele persistente de pe piața muncii, respectiv de decalajele dintre cererea și oferta de forță de muncă în anumite domenii. Acestea „ar putea reamplifica presiunile asupra salariilor din mediul privat”, ceea ce ar complica procesul de dezinflație.

În acest context, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,50%, dobânda pentru facilitatea de creditare Lombard la 7,50% și dobânda la facilitatea de depozit la 5,50%. Ratele rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută au fost, de asemenea, menținute la nivelurile actuale.

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