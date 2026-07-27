Grevă spontană la Uzina Mecanică Plopeni – Protestatarii cer concedierea pensionarilor speciali din companie

Aproximativ 100 de angajați ai Uzinei Mecanice Plopeni, Prahova, companie de stat producătoare de muniție, au încetat lucrul în mod spontan, luni, după ce au aflat că sunt vizați de disponibilizări. Ei contestă planul de restructurare, acuzând că pe lista concedierilor s-ar afla lucrători din secții, nu și pensionarii speciali (proveniți din instituțiile de forță – MApN, MAI și servicii), angajați ca personal TESA sau pe funcții de conducere.

În opinia protestatarilor și a sindicaliștilor, acești speciali s-au dovedit inutili, compania de armament fiind în scădere continuă a producției, în pofida creșterii industriei la nivel european.

Reamintim că directorul general al companiei, Tiberiu Alexandru Pîrvu, a fost reținut și apoi plasat în arest la domiciliu săptămâna trecută. El este acuzat de fapte de corupție, iar la perchezițiile efectuate acasă la acesta au fost găsiți 500.000 de euro în numerar.

Protestatarii solicită reducerea aparatului TESA și plecarea „specialilor” aduși recent, precum și protejarea locurilor de muncă ale celor din producție.

Uzina Mecanică Plopeni, din județul Prahova, o uzină de armament care produce muniție de artilerie și calibru mediu, inclusiv pe zona de pirotehnie.

Datele companiei indică aproximativ 410 – 423 de angajați la Uzina Mecanică Plopeni, în urma unei suplimentări aprobate de Guvern cu 144 de posturi, în 2025. Aproximativ 60 – 70% din salariați sunt în zona de producție (muncitori calificați/necalificați și operatori), ceilalți fiind personal TESA și șefi.

Situația restructurărilor de la Plopeni, complicată de arestarea directorului general, acuzat de luare de mită

Situația companiei este complicată de faptul că directorul general, Tiberiu Pîrvu, și directoarea comercială, Liliana Sorescu, au fost plasați în arest la domiciliu, după ce au fost acuzați de procurorii anticorupție că au luat mită pentru atribuirea unor contracte.

În urma anchetării acestora, la UM Plopeni nu mai există șefi autorizați să reanalizeze planurile de restructurare sau care să semneze deciziile de încetare a contractelor pensionarilor speciali, despre care lucrătorii spun că nu au contribuit cu nimic la atragere de comenzi.

„Fără director nu se poate face nimic. De lucru avem, dar nu avem atât de mult. Noi suntem într-o scădere de producție”, a declarat pentru Pro Tv liderul de sindicat din companie, Adrian Dinu.

Reamintim că vineri au fost reținuți trei directori din industria de armament din România, toți acuzați de luare de mită. Este vorba despre Mihai Rafiu, director general al Uzinei Mecanice București, Tiberiu Alexandru Pîrvu, director general al Uzinei Mecanice Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial al Uzinei Mecanice Plopeni.

Cei trei directori ar fi primit de la administratorul unor societăți comerciale, reținut și el în același dosar, sume de bani de ordinul zecilor de mii de lei, în mai multe tranșe, pentru încheierea unor contracte cu firmele respective și derularea procedurilor ulterioare, conform comunicatului DNA.



Administratorul societăților comerciale e acuzat de dare de mită și complicitate la dare de mită, iar în timpul perchezițiilor procurorii au găsit 500.000 de euro în numerar la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pîrvu, directorul Uzinei Mecanice Plopeni.

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