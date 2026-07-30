Greva generală din sănătate prelungește așteptările pentru consultații și investigații medicale

Greva generală din spitalele publice continuă și vineri, au anunțat reprezentanți ai Federației Sanitas, care avertizează că ea ar putea lua amploare, în cazul în care nu le sunt acceptate modificările propuse la capitolul din proiectul salarizării care-i vizează.

Aproximativ 480 de spitale s-au aflat și joi în grevă, lucrând la 30% din activitate, așa cum impune legislația.

Situația a provocat amânarea mai multor programări pentru consultații și investigații, inclusiv a unor intervenții chirurgicale ce nu se încadrează la urgențe.

Sindicaliștii sunt nemulțumiți în primul rând de reducerea veniturilor, prin schimbarea regimului de remunerare a gărzilor și orelor suplimentare.

Reprezentanții Guvernului acuză, în schimb, că protestul este manipulat politic și dau asigurări că niciun salariu nu va scădea.

Medicul ATI Radu Țincu, de la Spitalul de Urgență ”Floreasca”, atenționează: ”A nu se confunda veniturile cu salariile. O parte din veniturile de la ATI și UPU sunt realizate de acel spor de condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, însă venitul oamenilor va scădea”.

O nouă rundă de discuții a avut loc joi, fără a se ajunge însă la soluții finale. De asemenea, angajații din Sănătate spun că nu au încredere în promisiunile Guvernului privind viitoarea Lege a salarizării și cer garanții scrise că veniturile lor nu vor fi diminuate.

Într-un interviu acordat Digi24, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că „una din minciuni” este cea potrivit căreia viitoarea lege a salarizării ar urma să ducă la scăderi de venituri.

„Sunt aproximativ 20%-30% din cei din sectorul bugetar care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne, într-adevăr, la aceste venituri până ce treptat, treptat, în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ două treimi din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Deci nu vor scădea venituri”, a continuat premierul interimar.

„În total, în ultimii ani de zile, alocările pe Sănătate, Casa Națională de Sănătate, Ministerul Sănătății, s-au triplat, s-au mărit de patru ori”, „în timp ce majoritatea cetățenilor țării noastre nu văd o îmbunătățire totală a serviciilor din sănătate. De ce se întâmplă asta? Pentru că sunt niște dezechilibre foarte mari”, a mai afirmat premierul.

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