Grevă de avertisment în Sănătate – Principalele solicitări la legea salarizării – SANITAS avertizează cu grevă generală, din 28 iulie

O grevă de avertisment de câteva ore a avut loc, luni, în sistemul public de sănătate, în semn de protest față de legea salarizării.

Sindicaliștii avertizează că din 28 iulie urmează să fie declanşată greva generală și susțin că legea salarizării perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem.

Sindicatul salariaților din sănătate avertizează că va continua greva până când Guvernul va înţelege să reia procesul de dialog şi ”să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi recunoaşterii reale a muncii depuse de toţi salariaţii din sănătate şi asistenţă socială”.

Notă: Pe întreaga durată a grevei de avertisment au fost respectate obligaţiile legale privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi a serviciilor esenţiale, astfel încât pacienţii nu au fost lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie, a transmis asigurări Sanitas.

„Federaţia SANITAS din România respinge categoric modul în care Guvernul înţelege să promoveze şi să forţeze adoptarea noii legi a salarizării pentru sectorul public. Documentul prezentat nu este rezultatul unui dialog social autentic, ci al unui proces opac, în care consultarea organizaţiilor sindicale a fost redusă la o simplă formalitate”, a informat federaţia, afirmând că, „în realitate, Guvernul Bolojan nu-şi doreşte un sistem public de sănătate funcţional şi corect cu angajaţii şi cu cetăţenii acestei ţări”.

Și sindicaliștii din Poliție și Penitenciare au avut discuții cu Guvernul, luni, pe legea salarizării

Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, afirmase în finalul săptămânii trecute că discuțiile purtate până acum nu au adus modificări suficiente pentru suspendarea protestelor.

„Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale astfel încât să găsim motive de amânare a acțiunilor de protest, motiv pentru care, în continuare, luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 09:00-11:00. Undeva la jumătate dintre salariați probabil vor avea salariile blocate și vor fi pe acele sume compensatorii”, a declarat Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.

Potrivit sindicaliștilor, proiectul prevede menținerea salariilor actuale pentru o parte dintre angajați prin acordarea unor sume compensatorii, în locul unor majorări salariale.

Critici privind acordarea sporurilor

O altă nemulțumire privește modul în care ar urma să fie acordate sporurile pentru condiții de muncă periculoase. Sindicatele susțin că acestea ar urma să fie acordate doar unui procent limitat dintre angajații unei secții.

Prim-vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară, Mihaela Zaharia, a afirmat că sistemul propus ar crea diferențe între salariații care lucrează în aceleași condiții.

„S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10% și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi”, a declarat Mihaela Zaharia.

Sindicatele contestă și modificarea propusă pentru plata muncii efectuate în zilele libere și de sărbătoare legală.

„Tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de 100%”, a mai spus reprezentanta Federației Solidaritatea Sanitară.

În paralel cu protestele anunțate în sănătate, consultările pe proiectul legii salarizării continuă la Parlament. Au loc discuții cu reprezentanții sistemului judiciar, iar pe parcursul zilei sunt programate întâlniri și cu sindicatele din apărare, ordine publică și administrație.

Alte consultări sunt așteptate și în perioada următoare, inclusiv la Palatul Cotroceni.

Legea salarizării unitare trebuie adoptată până la 31 august, fiind unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. În lipsa adoptării actului normativ în termenul stabilit, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din fondurile europene.

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