Greva generală din sănătate continuă – Lider sindical: „Cartea este acum la partidele politice. Știm toți că acest Guvern nu poate lua decizii”

Greva generală va continua și miercuri în spitalele publice, a anunțat marți președintele Federației Sanitas, după discuțiile de la Ministerul Sănătății pe tema legii salarizării, proiectul ce a declanșat acest conflict de muncă.

„Puține concluzii bune, foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri. Și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. Asta e concluzia discuțiilor de astăzi. A fost doar o parte tehnică, n-a participat domnul ministru al Sănătății, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înțeles și cum susține Ministerul Sănătății parte dintre propunerile noastre, pentru că așa a fost discuția ieri, dar în momentul acesta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate”, a declarat Pope la ieșirea de la Ministerul Sănătății.

De aceea, „cartea” este acum la partidele politice, a mai declarat Iulian Pope, care a adăugat: „Știm toți că acest Guvern nu poate lua decizii (…) și facem încă un apel la clasa politică, să avem un Guvern cu puteri depline, cu care să putem negocia și cu care să putem rezolva problemele din sistem”.

Greva, imposibilă în unele spitale, din cauza deficitului de personal

Greva generală a personalului din sistemul public de sănătate, organizată de Federația sindicală Sanitas, a demarat marți dimineața, în aproximativ 400 de spitale, adică în majoritatea unităților.

În unele spitale, acțiunea a fost însă imposibilă, din cauza deficitului de personal, una dintre problemele reclamate de sindicaliști.

Conform legii, pe durata grevei trebuie asigurate serviciile medicale, „dar nu mai puțin de o treime din activitatea normală”, pentru a nu afecta pacienții. Unitățile cu deficit ridicat nu pot respecta aceste prevederii obligatorii, așa încât sindicaliștii au transmis doar mesaje de solidaritate cu greviștii.

În cazul urgențelor, activitatea trebuie să se desfășoare normal, iar în timpul grevei generale salariații nu pot părăsi unitățile medicale.

Încetarea lucrului nu a fost posibilă în mai multe spitale din județul Timiș, în spitalele din municipiul Bistrița și orașul Beclean.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Bistrița, Camelia Strungari, a precizat pentru Agerpres că managerul unității nu a primit nicio notificare privind declanșarea unei greve generale, principalul motiv fiind că nu se poate asigura o treime din activitate.

De asemenea, managerul Spitalului Orășenesc Beclean, Bogdan Tușa, a declarat că, în urma centralizării situației, s-a constatat că nu poate fi asigurată continuitatea activității medicale pentru urgențe și cazurile grave, având în vedere și sezonul de concedii de odihnă, astfel încât protestul nu a mai fost declanșat.

În Arad, protestul a fost redus la 100 de angajați din toate cele șapte spitale publice din județ. „Urgențele trebuie asigurate, avem o treime din personal la lucru. În spitalele din județ avem deficit de personal, astfel că nu putem protesta simultan cu mai mult de 100 de salariați. În fiecare zi, pe perioada grevei, alți salariați din cei peste 1.000 care au aderat la grevă vor protesta”, a declarat pentru Agerpres președintele Sindicatului Sanitas Arad, Otinel Șandru.

În această situație se mai află și Spitalul Clinic Județean de Urgență Clujastfel încât protestul s-a desfășurat sub forma unei greve japoneze, conforme Radio România Cluj.

În București protestele au fost ceva mai ample la câteva spitale mari, în Capitală fiind și unitățile medicale cu număr mare de angajați. În plus, de la aceste spitale și mediatizarea a fost mai mare, fiind prezente la fața locului jurnaliști din numeroase redacții centrale.

Solidaritatea Sanitară continuă negocierile pe tema Legii salarizării

Reprezentanţii Federaţiei Solidaritatea Sanitară, cealaltă organizație reprezentativă din domeniu, nu a intrat în grevă și participă la negocieri pe tema Legii salarizării cu reprezentanţii mai multor ministere şi ai Băncii Mondiale, pentru a obține revendicări similare celor solicitate de Sanitas.

”Noua lege trebuie să corecteze inechităţile actuale, nu să reducă sporurile, plata gărzilor şi drepturile pentru munca în ture, nopţi şi zile libere”, a transmis organizația.

”FSSR susţine o salarizare echitabilă, raportată la riscul, complexitatea şi responsabilitatea muncii din sănătate”, au mai transmis reprezentanţii Solidarității Sanitare.

Modificările semnificative pe care Solidaritatea Sanitară le solicită proiectului legii salarizării.

”Poziţia FSSR faţă de legea salarizării este aceeaşi din 2021 până în prezent. Am transpus în anul 2023 o bună parte din ele în proiectul negociat cu MS şi am introdus principiile într-o anexă specială a CCMS. Am protestat în anul 2024 (până la grevă) împotriva încălcării principiului creşterii simetrice a veniturilor salariale ale angajaţilor din sănătate (consecinţele erorii comise în OUG nr. 19/2024 fiind vizibile acum), solicitând transpunerea regulilor negociate. De fiecare dată, protestele FSSR au indicat în mod clar ce solicităm şi ce negociem, prin intermediul unor documente oficiale, înregistrate la decidenţi”, au transmis sindicaliştii.

Și aceștia consideră că problema este deocamdată de nerezolvat, întrucât niciun partid politic nu are o majoritate parlamentară prin care poate să garanteze un alt proiect de lege.

”FSSR nu doreşte să participe la transformarea proiectului legii salarizării în armă de luptă politică.”, au avertizat sindicaliştii.

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