Greii UE, la Chișinău. AFP: Este o demonstrație simbolică de forță, la cea de-a 34-a aniversare a independenței R. Moldova

O deplasare în trei pentru o demonstrație simbolică de forță, astfel califică AFP vizita la Chișinău de astăzi a președintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz și a premierului polonez Donald Tusk.

Data nu a fost aleasă la întâmplare: cei trei lideri ai „Triunghiului de la Weimar” vor participa la cea de-a 34-a aniversare a independenței Republicii Moldova. Și aceasta în ajunul startului campaniei oficiale pentru alegerile legislative de la sfârșitul lunii septembrie, despre care Republica Moldova și aliații săi europeni spun că sunt afectate de interferențele Moscovei pentru a forța să treacă de partea sa acest stat, candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

„Aceasta este o demonstrație de sprijin pentru Republica Moldova din partea liderilor europeni într-un moment în care Rusia își sporește interferența înaintea unor alegeri cruciale”, a transmis președinția Republicii Moldova, potrivit Agerpres.

Așteptați în cursul după-amiezii, cei trei lideri europeni se vor adresa presei alături de președinta Maia Sand și vor susține discursuri în cadrul festivităților oficiale din Piața Independenței.

Macron, Merz și Tusk intenționează să-și reafirme „sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldovei”, a declarat jurnaliștilor un consilier al președintelui francez. De asemenea, cei trei susțin „traiectoria europeană”a Republicii Moldova în contextul negocierilor de aderare la UE deschise în iunie 2024.

„Nu putem face abstracție de consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează în primul rând Republica Moldova”, a adăugat el.

„Această vizită este cu adevărat un semnal puternic de sprijin pentru Moldova și transmite un mesaj simbolic Rusiei că principalele țări europene sunt îngrijorate de ceea ce se întâmplă aici”, a declarat analistul politic Valeriu Pașa de la think tank-ul Watchdog din Chișinău.

El apreciază că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Sandu ar trebui să iasă învingător la alegerile legislative, dar rezultatul este dificil de prezis din cauza „ingerinței enorme a Rusiei”, alimentată de „sume de bani nebunești”, pe fondul crizei economice și al inflației ridicate.

Maia Sandu, realeasă în noiembrie 2024, a acuzat Rusia la sfârșitul lunii iulie că desfășoară o operațiune complexă și coordonată de interferență „fără precedent”.

***