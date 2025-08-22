cursdeguvernare

vineri

22 august, 2025

Europa & Lumea

Greii europeni, în R. Moldova: Macron, Merz și Tusk vin la Chișinău pe 27 august. Președintele Dan – așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române

De Iulian Soare

22 august, 2025

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt așteptați pe 27 august la Chișinău, de Ziua Independenței, la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Președintele Nicușor Dan va veni pe 31 august, de Ziua Limbii Române, a anunțat Președinția de la Chișinău.

Cei trei lideri europeni care vin pe 27 august și președinta Maia Sandu vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor, în Piața Marii Adunări Naționale, unde se va celebra Ziua Independenței.

„Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, anunță Președinția de la Chișinău.


Autoritățile Republicii Moldova sunt pregătite să înceapă negocierile de aderare la UE luna viitoare, a declarat, luna aceastam viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov (foto). Pe 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare.

„Suntem la finalul screening-ului. Consiliul European a constatat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea primului cluster de negocieri, cel privind valorile fundamentale”, a declarat Gherasimov.

Negocierile vor începe cu pilonul-cheie al construcției europene – statul de drept, funcționarea justiției și drepturile fundamentale. Pentru a susține acest proces, autoritățile de la Chișinău au aprobat trei foi de parcurs, care stabilesc agenda de reforme pentru următorii ani în domeniile administrației publice, justiției și funcționării instituțiilor democratice. „Am realizat tot ce a fost necesar ca bază tehnică pentru deschiderea negocierilor. Am fost apreciați la Bruxelles pentru reformele asumate”, a adăugat Cristina Gherasimov.

(Citește și Bruxelles ar putea face un pas formal oficial în direcția aderării Republicii Moldova la UE înaintea alegerilor parlamentare)

***


R. Moldova anunță că e pregătită să înceapă negocierile de aderare la UE în septembrie, înaintea alegerilor parlamentare

 

Republica Moldova, cu 2 luni înaintea unor alegeri cruciale: Partidul Maiei Sandu conduce în sondaje – Presiunea Rusiei crește – aderarea la UE e susținută de majoritatea populației. Ecuația de peste Prut

 

Republica Moldova cere UE să accelereze negocierile de aderare pentru a contracara influenţa Moscovei, înaintea alegerilor legislative. Primul summit are loc astăzi

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

