Greii europeni, în R. Moldova: Macron, Merz și Tusk vin la Chișinău pe 27 august. Președintele Dan – așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt așteptați pe 27 august la Chișinău, de Ziua Independenței, la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Președintele Nicușor Dan va veni pe 31 august, de Ziua Limbii Române, a anunțat Președinția de la Chișinău.

Cei trei lideri europeni care vin pe 27 august și președinta Maia Sandu vor susține declarații de presă la sediul Președinției și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor, în Piața Marii Adunări Naționale, unde se va celebra Ziua Independenței.

„Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, anunță Președinția de la Chișinău.

Autoritățile Republicii Moldova sunt pregătite să înceapă negocierile de aderare la UE luna viitoare, a declarat, luna aceastam viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov (foto). Pe 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare.

„Suntem la finalul screening-ului. Consiliul European a constatat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea primului cluster de negocieri, cel privind valorile fundamentale”, a declarat Gherasimov.

Negocierile vor începe cu pilonul-cheie al construcției europene – statul de drept, funcționarea justiției și drepturile fundamentale. Pentru a susține acest proces, autoritățile de la Chișinău au aprobat trei foi de parcurs, care stabilesc agenda de reforme pentru următorii ani în domeniile administrației publice, justiției și funcționării instituțiilor democratice. „Am realizat tot ce a fost necesar ca bază tehnică pentru deschiderea negocierilor. Am fost apreciați la Bruxelles pentru reformele asumate”, a adăugat Cristina Gherasimov.

