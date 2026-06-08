Grecia vrea să impoziteze cu 15% câştigurile din tranzacțiile cu criptomonede

Guvernul grec pregăteşte un proiect de lege care va introduce o taxă de 15% asupra câştigurilor de capital obţinute din tranzacţiile cu criptomonede, potrivit unor oficiali guvernamentali familiarizaţi cu planul, citaţi de Reuters.

Ministerul Finanţelor lucrează la elaborarea unui cadru legislativ care ar urma să fie prezentat Parlamentului în următoarele luni. Scopul este integrarea activelor digitale în sistemul fiscal al ţării, în condiţiile în care Grecia nu dispune în prezent de o legislaţie completă privind impozitarea criptomonedelor.

Conform informaţiilor obţinute de Reuters, primele 500 de euro reprezentând câştiguri din criptomonede vor fi scutite de impozitare. Pentru sumele care depăşesc acest prag se va aplica o taxă de 15%.

Noua taxă nu va afecta persoanele fizice care desfăşoară activităţi individuale de minare a criptomonedelor. În schimb, companiile înregistrate care realizează astfel de activităţi vor intra sub incidenţa regimului fiscal.

Nivelul taxării criptomonedelor diferă considerabil în Europa. În prezent, impozitarea câştigurilor din active digitale variază de la aproximativ 8% în Cipru până la 30% în Franţa.

Oficialii greci recunosc că este dificil de estimat dimensiunea reală a pieţei locale de criptomonede, deoarece majoritatea investitorilor folosesc platforme de tranzacţionare din afara ţării. Din acest motiv, autorităţile nu au realizat încă o estimare privind veniturile bugetare care ar putea fi generate de noua taxă.

Iniţiativa vine în contextul în care statele membre ale Uniunii Europene aplică reguli fiscale diferite pentru criptomonede, iar la nivel european nu există încă un sistem unitar de impozitare pentru acest sector.

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