Grecia pregăteşte reduceri de taxe şi majorări de salarii şi pensii înaintea alegerilor de anul viitor

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunţat sâmbătă reduceri ale impozitului pe venit, majorări salariale şi bonusuri pentru pensionari şi angajaţii din sectorul public, într-un pachet fiscal de 2,2 miliarde de euro pentru 2027, cu un an înaintea alegerilor, transmite Reuters.

Măsurile, care reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Greciei, includ un bonus anual de 400 de euro pentru pensionari şi de 500 de euro pentru funcţionarii publici.

Guvernul va elimina impozitul pe venit pentru fermierii cu venituri mici şi pentru familiile cu venituri reduse care au trei copii şi va reduce plata anticipată a impozitelor pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente şi întreprinderile mici.

Majorarea salariului minim

Mitsotakis a anunţat şi o nouă majorare a salariului minim, care va ajunge la 950 de euro pe lună, urmând să crească la 1.000 de euro în 2028.

În acelaşi timp, contribuţiile la pensii vor fi reduse cu 0,5%.

Pachetul vine într-un moment sensibil pentru guvernul conservator al lui Mitsotakis. Formaţiunea sa a câştigat alegerile din 2023 cu 40,5% din voturi, promiţând creşterea veniturilor populaţiei, şi continuă să conducă în sondaje.

Sprijinul electoral a coborât însă sub 30%, pe fondul crizei prelungite a costului vieţii şi al acuzaţiilor de corupţie.

Excedent bugetar de 4% din PIB

Spaţiul fiscal pentru noile măsuri este susţinut de performanţele economice ale Greciei, care, după criza financiară declanşată în 2009, a devenit una dintre economiile cu cele mai bune evoluţii din Europa.

PIB-ul Greciei creşte în prezent cu un ritm anual de aproximativ două puncte procentuale, peste media zonei euro.

Guvernul estimează pentru acest an un excedent bugetar primar de aproximativ 4% din PIB, aproape dublu faţă de prognoza iniţială.

Rezultatul oferă Atenei spaţiul fiscal necesar pentru finanţarea reducerilor de taxe, bonusurilor şi majorărilor salariale anunţate de Mitsotakis înaintea scrutinului de anul viitor.

***