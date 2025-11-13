Grecia caută în Bulgaria și România muncitori pentru șantierele de infrastructură mare – România și Bulgaria importă forță de muncă din Asia

Ministrul grec al Infrastructurii și Transporturilor, Christos Dimas, a anunțat că țara se confruntă cu un deficit grav de lucrători în proiectele publice mari, astfel încât a declanșat recrutarea acestora în țări europene precum Albania, Bulgaria și România.

Reamintim că, atât România, cât și Bulgaria, se confruntă însă și ele cu deficite de lucrători, pe anumite domenii, astfel încât importă forță de muncă din Asia.

Problema nu mai constă doar în asigurarea resurselor și a soluțiilor tehnice, ci și în găsirea unor resurse umane adecvate pentru realizarea proiectelor.

În Grecia este în desfășurare un program extins de infrastructură, de la prelungiri ale rutelor de metrou, la îmbunătățiri rutiere, dar nu există „numărul de lucrători necesar pentru a derula mai multe proiecte în paralel”.

Proiecte mari puse în pericol de lipsa forței de muncă

Angajarea de personal pe șantiere reprezintă acum o constrângere semnificativă în calea finalizării la timp a proiectelor, conform Rador, care citează un articol publicat de Proto Thema.

Grecia a planificat și realizat parțial mai multe proiecte de infrastructură în paralel, dar lipsa forței de muncă adecvate amenință să încetinească sau să întârzie executarea lucrărilor. Ministrul a declarat în mod deschis că șantierele au nevoie de oameni, iar în prezent cererea nu este satisfăcută.

Conform site-ului news auto.gr, în aceste condiții, guvernul grec caută forță de muncă în străinătate pentru a acoperi golurile ce nu pot fi acoperite de personalul autohton.

Căutarea se concentrează pe țări precum Albania, Bulgaria și România, unde se consideră că forța de muncă este capabilă să satisfacă nevoile din construcții și infrastructură.

****