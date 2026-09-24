Grâul se scumpește cu 40% pe fondul blocajelor din Marea Neagră

Exporturile de grâu din regiunea Mării Negre sunt puternic afectate de atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare, iar cumpărătorii din Asia, Orientul Mijlociu și Africa caută alternative.

Contractele futures de la Chicago au urcat cu 40% față de minimele din iunie, până la un maxim al ultimilor trei ani și jumătate, în timp ce exporturile de grâu ale Rusiei sunt estimate la circa 1 milion de tone în septembrie, față de 5 milioane de tone în aceeași lună din 2025.

În Asia, prețurile grâului australian au ajuns cu 20%-25% peste nivelurile la care erau contractate anterior livrările din Marea Neagră, transmite Reuters.

Principalii importatori de grâu din Asia, Orientul Mijlociu și Africa, care se bazau pe regiunea Mării Negre pentru aprovizionarea cu grâu, întâmpină dificultăți în asigurarea livrărilor, deoarece atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare au adus transporturile de mărfuri aproape de un punct mort începând din iulie.

Aceste restricții au declanșat o creștere puternică a prețurilor. Contractele futures de referință de la Chicago au urcat cu 40% față de minimele din iunie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate, în timp ce prețurile grâului provenit de la exportatori alternativi au crescut puternic. Situația amenință să genereze un nou val de inflație alimentară pentru unii dintre cei mai vulnerabili consumatori din lume.

Majoritatea importatorilor globali au evitat în ultimele luni să facă achiziții alternative, în speranța unui acord între Rusia și Ucraina care să permită reluarea transporturilor de cereale. Între timp însă, rezervele locale se reduc, în special în Asia, dependentă de importuri, au declarat traderii și producătorii de făină.

Concurența pentru încărcăturile de grâu este de așteptat să se intensifice până la sfârșitul anului, când începe recoltarea în emisfera sudică, iar între timp prețurile ar urma să crească și mai mult.

„Marea Neagră este o regiune importantă pentru transportul cerealelor, iar dacă cumpărătorii nu pot scoate cereale din această regiune, trebuie să caute aprovizionare în altă parte, ceea ce va împinge și mai mult prețurile în sus”, a declarat Ole Hansen, șeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank.

În timp ce unii cumpărători din Orientul Mijlociu și Africa caută deja alternative, unii importatori spun că au suficiente provizii până în noiembrie sau până la sfârșitul anului, înainte de a fi nevoiți să caute volume mai mari.

Nave blocate

Exporturile de grâu ale Rusiei sunt pe cale să scadă la aproximativ 1 milion de tone în septembrie, față de 5 milioane de tone anul trecut, în timp ce Ucraina va exporta aproximativ 1 milion de tone în această lună, jumătate din nivelul înregistrat în septembrie anul trecut, potrivit estimărilor Kpler.

Pe termen scurt, această penurie va afecta cel mai mult Asia.

„Sunt foarte puține nave care intră pentru a încărca, iar cantitățile reduse care sunt exportate din Rusia și Ucraina ajung la unii cumpărători din Orientul Mijlociu și Africa. Nimic nu se îndreaptă spre Asia”, a declarat Ishan Bhanu, analist agricol la compania de date pentru mărfuri Kpler.

Indonezia, al doilea cel mai mare importator de grâu din lume, a primit în această lună doar aproximativ 60.000 de tone din regiunea Mării Negre, față de jumătate de milion de tone în septembrie anul trecut, a spus el.

Producătorii de făină din Indonezia se îndreaptă către alți furnizori, inclusiv Argentina, și plătesc cu aproximativ 20%-25% mai mult pentru grâul australian decât prețurile la care contractaseră anterior transporturile de grâu din regiunea Mării Negre, au declarat traderii.

În timp ce unii producători de făină au început să contracteze transporturi vrac de grâu din Australia și Argentina, alții au optat pentru livrări mai mici pentru a depăși perioada imediată de penurie, au spus traderii.

Un director executiv al unei companii de morărit din Asia de Sud-Est a declarat că aceasta a contractat câteva containere de grâu din Australia pentru a înlocui grâul rusesc și ucrainean, dar nu achiziționează cantități vrac din cauza costurilor ridicate.

„Prețurile au crescut destul de mult și nu suntem în situația de a transfera întregul cost către cumpărătorii noștri de făină”, a declarat directorul, care a refuzat să-și dezvăluie numele deoarece nu era autorizat să discute cu presa.

Grâul provenit din România și transportat din regiunea Mării Negre este cotat la aproximativ 340 de dolari pe tonă C&F către Asia de Sud-Est, iar grâul australian Premium White la aproximativ 345 de dolari pe tonă pentru livrarea din octombrie — cu aproximativ 25% mai mult decât prețul la care se tranzacționa grâul din regiunea Mării Negre înainte de criza transporturilor.

Rezerve în scădere

Egiptul, cel mai mare cumpărător global, urmează să primească mai puțin de o zecime din volumul primit din Rusia și Ucraina în perioada septembrie-octombrie a anului trecut. Totuși, țara dispune de o anumită marjă de manevră.

„Importatorii nu pot aștepta la nesfârșit, dar pot aștepta o perioadă destul de lungă, deoarece recoltele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord tocmai au fost recoltate, oferind un răgaz, dar bineînțeles nu pentru întregul sezon”, a declarat un trader european.

În prima jumătate a lunii septembrie, importurile de grâu ale Egiptului au scăzut la 143.870 de tone, de la 876.139 de tone în urmă cu un an, când Rusia și Ucraina reprezentau cea mai mare parte a livrărilor, potrivit datelor oficiale.

Egiptul se îndreaptă către Franța și alți furnizori europeni, diversificându-și aprovizionarea și reducând dependența de Ucraina și Rusia, a declarat duminică ministrul aprovizionării, Sherif Farouk.

Cu toate acestea, unii cumpărători egipteni continuă să evite alternativele, deoarece producătorii de făină preferă soiurile de grâu pe care sunt obișnuiți să le proceseze și dispun de rezerve interne la care pot apela, au declarat traderi din Cairo.

Multe mori din Egipt funcționează la doar 30% din capacitate, a declarat Hesham Soliman, un trader din Alexandria, deoarece acestea așteaptă ca prețurile să scadă cu până la o cincime dacă transporturile prin Marea Neagră sunt reluate.

„Toți așteaptă să vadă Rusia și Ucraina așezându-se la masa negocierilor. Piața este îngrijorată că, dacă acest lucru se întâmplă, prețul ar putea scădea brusc cu 50 sau 60 de dolari pe tonă.”

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