miercuri

31 decembrie, 2025

Europa & Lumea

GRAFIC/ Nașterile de la nivel global, în 2025: Țările și regiunile care conduc creșterea populației

De Vladimir Ionescu

31 decembrie, 2025

În 2025, nașterile de la nivel global au continuat să fie concentrate în doar câteva țări, potrivit unui grafic realizat de Visual Capitalist, care ilustrează locurile unde se nasc cei mai mulți cetățeni ai lumii și care evidențiază regiunile care contribuie cel mai mult la creșterea populației globale.

Datele folosite provin din „Perspectiva populației mondiale 2024” a ONU, accesate prin Our World in Data.

Asia rămâne centrul global al nașterilor

Asia reprezintă cea mai mare parte a nașterilor la nivel mondial, fiind determinată în principal de țările cu populații numeroase și relativ tinere.


India conduce detașat, cu peste 23 de milioane de nașteri estimate în 2025—aproape una din șase nașteri la nivel global.

China urmează cu aproximativ 8,7 milioane de nașteri, în ciuda decadelor de scădere a fertilității. Alți contributori importanți includ Pakistan, Bangladesh și Indonezia, subliniind greutatea demografică continuă a Asiei.

Creșterea rapidă a populației în Africa

Africa este regiunea cu cea mai rapidă creștere a populației prin nașteri, reflectând rate ridicate ale fertilității și populații tinere în mare parte a continentului.

Nigeria se remarcă cu aproximativ 7,6 milioane de nașteri estimate în 2025, mai mult decât întreaga Europă la un loc, care este proiectată să înregistreze circa 6,3 milioane.

Mai multe alte țări africane, inclusiv Republica Democrată Congo, Etiopia, Tanzania și Egipt, se numără, de asemenea, printre liderii globali.

Europa și Asia de Est se confruntă cu provocări demografice


În contrast, Europa și părți din Asia de Est înregistrează un număr relativ scăzut de nașteri, din cauza populațiilor îmbătrânite și a ratelor persistent scăzute ale fertilității.

Germania, Regatul Unit, Franța și Italia înregistrează fiecare mai puțin de 750.000 de nașteri anual.

Japonia, odată un contributor important la nașterile globale, este de asemenea proiectată să înregistreze mai puțin de 750.000 de nașteri în 2025, reflectând declinul său demografic de lungă durată. Aceste tipare ridică îngrijorări privind creșterea forței de muncă și sustenabilitatea economică pe termen lung în multe economii avansate.

(Citește și: ”Italia – cei mai mulți copii de imigranți au cel puțin un părinte român: 10.532 din copiii născuți în 2024”)

