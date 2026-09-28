Gradul de umplere a depozitelor de gaze din Germania este de 57%. Cel mai mare importator de gaze dă totuși asigurări că aprovizionarea pentru iarnă este asigurată

Datorită surselor diversificate de import, Germania nu se confruntă cu un deficit de aprovizionare cu gaze, în ciuda nivelurilor foarte scăzute ale rezervelor de gaze naturale din depozite, potrivit VNG, cel mai mare importator german de gaze.

„Comparativ cu 2022, sistemul este mult mai robust în ansamblu. Avem un acces mai mare la gaze naturale lichefiate (GNL) și ne-am consolidat poziția în ceea ce privește sursele de aprovizionare”, a declarat directorul general al VNG, Ulf Heitmueller, pentru Reuters, într-un interviu publicat luni.

VNG importă gaze naturale din Norvegia și a semnat recent acorduri pentru importul de gaze din Azerbaidjan și Algeria, diversificându-și portofoliul de furnizori după ce livrările de gaze rusești prin conductele Nord Stream către Germania au încetat în urma invaziei ruse în Ucraina.

„Ne-am configurat portofoliul astfel încât să putem onora obligațiile de livrare către clienți chiar și în eventualitatea unei ierni geroase”, a declarat executivul pentru Reuters.

În 2024, VNG a demarat achiziția de gaze din Algeria, țară care a devenit una dintre principalele surse de aprovizionare cu gaze a Europei. În această vară, importatorul german de gaze cu sediul la Leipzig a semnat un nou acord cu compania energetică de stat a Algeriei, Sonatrach, pentru a primi volume suplimentare de gaze începând cu anul 2027.

„În special într-un context dificil al pieței și având în vedere condițiile geopolitice, de politică energetică și de reglementare, un portofoliu de aprovizionare vast și rezilient este esențial. Acordul cu Sonatrach reprezintă o componentă importantă pentru asigurarea aprovizionării pe termen lung a clienților noștri și pentru creșterea diversificării portofoliului nostru”, a declarat Heitmüller în luna iulie.

La data de 27 septembrie, gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE era de doar 70%, conform datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe. Unele economii majore, inclusiv cea mai mare dintre ele – Germania –, înregistrează niveluri ale stocurilor de gaze sub media multianuală în acest sezon de umplere.

Capacitatea vastă de stocare a Germaniei – a patra ca mărime din lume – este plină în proporție de aproximativ 57%, fapt ce a generat îngrijorări privind securitatea aprovizionării în cazul în care iarna care urmează se va dovedi mult mai geroasă decât cele anterioare.

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