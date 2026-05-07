Gradul de absorbție al fondurilor PNRR pentru Sănătate – 66%. Un spital din cele 8 nu va fi construit la termen

Bugetul total al investițiilor din domeniul sănătății realizate prin PNRR este de 7,23 miliarde lei, iar plățile eligibile efectuate până în prezent însumează 4,75 miliarde lei, ceea ce înseamnă un grad de absorbție de aproximativ 66%, a anunțat joi ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, într-o conferință de presă.

Sunt 1.842 de contracte în finanțare prin componentele C12 – Sănătate și C7 – Transformare digitală din PNRR.

Un singur spital din 8 nu va putea fi construit în termen

Mai multe investiții majore în spitale sunt în grafic și pot fi finalizate până la termenul-limită al programului, conform bilanțului prezentat de minsitru:

modernizarea Spitalului Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu” – stadiu fizic 75%;

extinderea Spitalului Clinic de Urgență Județean Bistrița-Năsăud – stadiu fizic 92%;

noua clinică de neurochirurgie din Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – stadiu fizic 96%;

pavilion de medicină operațională politraumă din Craiova – stadiu fizic 98,5%;

pavilion de medicină operațională politraumădin Sibiu – stadiu fizic 83%.

Proiectele de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București și Institutul de Boli Cardiovasculare “Târgu Mureș” respectă, de asemenea, graficul de execuție.

Noul spital din Constanța are termen de finalizare abia februarie 2027

În schimb, proiectul noului spital din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, motiv pentru care Ministerul Sănătății caută soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene.

“Valoarea totală este de 197 de milioane de euro, construcție nouă și dotare cu echipamente. Termenul asumat de către constructor este de februarie 2027. Deci această investiție nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea programului Sănătate din PNRR”, a declarat ministrul.

Adaptarea unor indicatori, pentru evitarea penalizărilor

Înaintea renegocierii finale cu Comisia Europeană, Ministerul Sănătății va propune „reașezarea” unor proiecte finanțate prin PNRR, adică adaptarea unor indicatori pentru a evita penalizările:

reducerea țintei privind digitalizarea spitalelor de la 200 la minimum 100 de spitale finanțate prin PNRR(grant) și finanțarea altor 50 prin împrumut;

transferarea altor proiecte pe componenta de împrumut (loan);

creșterea numărului de centre comunitare integrate finanțate de la 54 la 79;

eliminarea unor componente de dotare blocate de contestații în procedurile de achiziții publice.

De asemenea, proiectul privind achiziția a 12 ambulanțe de terapie intensivă neonatală va fi scos din PNRR și finanțat din alte surse.

Proiectul privind digitalizarea a 60 de instituții de sănătate publică nu prezintă riscuri de implementare, a explicat ministrul.

Transparentizarea și accelerarea plăților din PNRR

Ministrul a anunțat introducerea unui sistem de transparență privind plățile efectuate prin PNRR, care vor fi publicate săptămânal și a cerut accelerarea plăților pentru facturile existente.

„Trebuie să urgentăm plata facturilor și implementarea investițiilor. Există în acest moment în Ministerul Sănătății facturi de aproape 500 milioane lei care trebuie procesate rapid”, a spus Cseke Attila.

Propunere de reformă: salarizare pe criterii de performanță, în cazul medicilor

În ceea ce privește reforma sistemului medical, Cseke Attila a anunțat că va propune și susține introducerea unui mecanism pilot de salarizare pe criterii de performanță pentru medici.

Sistemul ar permite acordarea unor venituri suplimentare între 30% și 100% din salariul de bază pentru medicii care obțin rezultate deosebite sau desfășoară activitate suplimentară.

„Performanța trebuie apreciată. Nu toți medicii produc aceleași rezultate și trebuie să existe posibilitatea unei diferențieri salariale”, a declarat ministrul.

Cseke Attila a atras atenția că statutul de ministru interimar limitează promovarea unor politici publice noi, inclusiv în domenii importante precum clasificarea spitalelor, concediile medicale sau programul național de îngrijiri paliative și din această cauză și-a exprimat speranța pentru urgentarea rezolvării situației politice existente.

****