Gospodăriile europene achită cele mai mari facturi la energie – România se clasează pe locul 34 mondial

Cele mai mari facturi pentru energia consumată de o gospodărie în 2025 se regăsesc în țările europene, arată clasamentul realizat de Visualcapitalist. Datele provin de la Agenția Internațională pentru Energie și cuprind cheltuielile pentru o persoană cu electricitatea, gaze, încălzire și alți combustibili care sunt consumați în locuințe, cu excepția carburanților pentru transport.

Cea mai scumpă energie este în Europa

Europa se remarcă cu cele mai mari prețuri la energie nu doar în industrie ci și pentru populație. Cheltuielile cele mai mici cu energie ale gospodăriilor sunt în Asia, Africa și America de Sud.

După cum era de așteptat cele mai mari facturi pe persoană pentru energie se regăsesc în țările nordice din Europa.

Astfel pe primul loc se situează Sudia cu 1.926 dolari pe persoană în 2025, urmată de Finlanda cu 1.786 dolari. Ele sunt urmate de Austria, cu 1.709 dolari.

Topul primelor 10 țări din punct de vedere al costurilor energetice pe persoană mai include:

Danemarca (1.583 dolari), Germania (1.450 dolari), Elveţia (1.388 dolari), Republica Cehă (1.214 dolari), Franţa (1.195 dolari), Italia (1.139 dolari), Olanda (1.137 dolari).

România se plasează pe locul 34 mondial, cu o factură medie pe persoană de 464 dolari, înaintea Bulgariei unde o persoană plătește pentru energia consumată 444 dolari.

La polul opus al clasamentului, Bolivia înregistrează cheltuieli de numai 25 de dolari pe persoană, urmată de Algeria – cu 29 de dolari şi Egipt – cu 35 de dolari.

Politicile climatice și facturile pentru energie

Facturile energetice diferă mult între diferitele regiuni, reflectând trei factori de care depind în principal costurile, arată sursa citată. În primul rând un climat mai rece necesită mai multă energie pentru încălzire, la care se adaugă dimensiunea locuințelor și a veniturilor pe cap de locuitor. În sudul Europei pe timpul verii crește consumul datorită utilizării aerului condiționat.

În țările dezvoltate consumul mai mare al gospodăriilor se datorează și dotării cu mai multe aparate electrocasnice, și alte dispozitive care ridică consumul.

De asemenea, în Europa, facturile pentru energie sunt umflate de TVA, accize, taxe pentru regenerabile, transport, distribuție și altele. De altfel, în Europa regăsim cele mai mari pentru energie la nivel mondial.

În afara Europei, Statele Unite (1.042 dolari), Canada (748 dolari), Japonia (683 dolari), Noua Zeelandă (675 dolari), Chile (587 dolari) şi Uruguay (574 dolari) se numără printre puţinele economii care apar în apropierea vârfului clasamentului. România se situează pe locul 34, imediat după Uruguay, cu 464 de dolari.

În Europa în 2025, facturile au fost influențate și de intervențiile guvernelor care au încercat să mai reducă prețurile. De exemplu, în România, în primul semestru din 2025 prețul energiei electrice a fost plafonat în funcție de niște praguri de consum, iar pentru gaze plafonarea este în vigoare și în prezent.

SUA și Canada, care se remarcă prin consumuri energetice mult mai mari ale gospădăriilor față de Europa, facturile sunt mai mici, în principal datorită prețurilor mai mici pe KWh. Astfel, Statele Unite ocupă locul 16 în top, cheltuielile gospodăriilor cu energia fiind de 1.042 de dolari pe persoană. Aceasta este o cifră mai mică decât cea din Suedia, dar totuşi semnificativ mai mare faţă de cheltuielile din majoritatea Asiei, Africii şi Americii Latine. Canada ocupă locul 22, cu 748 de dolari pe persoană, în ciuda climatului său mai rece.

Cheltuielile cu energia ale gospodăriilor scad semnificativ spre partea de jos a clasamentului. China înregistrează cheltuieli anuale de 173 de dolari pe persoană, în timp ce India cheltuieşte 52 de dolari, iar Pakistanul – 54 de dolari. Mai multe ţări africane apar aproape de coada clasamentului, inclusiv Senegal – cu 89 de dolari, Tunisia – cu 72 de dolari, Egipt – cu 35 de dolari şi Algeria – cu 29 de dolari.

Cheltuielile mai mici ale gospodăriilor din regiunile mai puțin dezvoltate nu reprezintă o eficiență sporită. Diferențele apar din cauza veniturilor mai mici, dotării inferioare cu electrocasnice, climei, rețele de distribuție insuficiente, suprafețe reduse ale locuințelor. Aici este vorba despre sărăcia energetică, de oameni care nu-și permit să plătească pentru energia consumată.

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