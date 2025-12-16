Care e structura cheltuielilor în gospodăriile statelor UE și care e specificul fiecărei țări. Românii alocă cel mai mare procent pentru alimente, cehii dau cei mai mulți bani pe locuire și utilități

Modul în care gospodăriile europene își structurează cheltuielile depinde de la țară la țară și ține nu numai de nivelul veniturilor, ci și de economia locală și chiar de modelul cultural.

Datele colectate și agregate de Eurostat arată câteva categorii principale de cheltuieli ale gospodăriilor – de la cheltuielile cu alimentele în bugetul gospodăriilor, la cele cu locuirea și facturile locuinței, mergând până la cele legate de transport și mobilitate, care reprezintă a treia mare grupă de cheltuieli.

Structura acestor cheltuieli diferă nu numai prin comarația dintre Vest și Est, ci și în interiorului grupului de foste state comuniste.

Astfel, românii sunt europenii care alocă alimentelor și băuturilor nealcoolice cel mai mare procent din cheltuielile totale ale gospodăriilor (23,1%), cehii sunt europenii cel mai împovărați de cheltuielile cu locuința și utilitățile (32,1%), slovenii dau cei mai mulți bani pe transport (17%), iar grecii sunt recordmenii ponderii cheltuielilor gospodăriilor în PIB (75,3%).

Sunt date Eurostat valabile pentru anul 2024.

Românii conduc cu 10 pp peste media UE, la cheltuielile cu alimentele și băuturile non-alcoolice, așa cum se întâmplă de mulți ani.

În top 10 la această categorie de cheltuieli se află state din fostul bloc comunist, cu o singură excepție – Portugalia, infiltrată pe locul 7 în acest eșalon ce începe cu România și se încheie cu Ungaria.

Doar Bulgaria și Letonia (ambele cu o pondere de 20,1%) depășesc pragul de 20% din cheltuielile gospodăriilor alocate alimentelor.

Cele mai reduse ponderi se înregistrează în Luxemburg (9,3%), Irlanda (9,8%) și Austria (10,2%).

De menționat că aceste cheltuieli cuprind și servicii de prelucrare a produselor primare pentru alimente și băuturi nealcoolice (mâncarea consumată la restaurant)

Cehii, împovărați de cheltuielile cu locuința și utilitățile

Locuința, apa, energia electrică, gazul și alți combustibili au reprezentat cel mai important capitol al cheltuielilor gospodăriilor europene. În aproape toate țările, cei mai mulți bani au fost distribuiți către aceste cheltuieli.

În top 10 se află statele mai din nordul Europei, cu climat rece și costuri ridicate cu locuința în timpul iernii. Doar Franța (27,5% din totalul cheltuielilor) și România (27,1%) au părți consistente din teritoriu sub paralela 45.

Cehia se află pe primul loc, cu 32,1% din cheltuieli alocate acestui capitol, cu aproape trei pp peste cele din Finlanda (29,6%).

Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Croația (14,4 %), Malta (15,1 %) și Letonia (15,8 %).

Cheltuielile cu locuința și utilitățile cuprind plățile efective pentru chirie, cele cu întreținerea, reparațiile și securitatea locuinței, pentru alimentarea cu apă, consumul de electricitate, gaze naturale și alți combustibili. și celelalte servicii

Transportul, a treia grupă mare de cheltuieli – Germania, pe locul 3

A treia mare grupă de cheltuieli este cea cu transportul, care cuprinde achiziția de autovehicule, cheltuielile de exploatare a echipamentelor de transport personal, serviciile de transport călători, precum și servicii de transport mărfuri plătite de gospodării.

Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Slovenia (17,0 %), Lituania (15,2 %), cu Germania pe locul 3 (14,2 %).

Cele mai mici ponderi au fost observate în Slovacia (5,8 %), Croația (8,2 %) și Cehia (8,5 %), iar România se află pe locul 14, cu un procent 12,2% din cheltuielile totale ale unei gospodării.

Cheltuielile gospodăriilor în PIB – Grecia pe primul loc, cu 73,5%

Ca procent din PIB, cele mai mari ponderi ale cheltuielilor gospodăriilor au fost înregistrate în Grecia (75,3 %), Croația (70,5 %) și Portugalia (66,6 %).

România se plasează pe locul 5, cu peste 60%

Cele mai mici ponderi se observă în Irlanda (25,9 %), Luxemburg (33,7 %) și Țările de Jos (42,5 %).

Principalele 3 categorii însumează aproape jumătate din totalul cheltuielilor gospodăriilor europene

Analizând compoziția cheltuielilor gospodăriilor din UE pe cele 13 categorii principale, se observă că aproape un sfert din cheltuielile gospodăriilor din UE (23,6% din total sau 12,3% din PIB) a fost alocat locuinței, apei, energiei electrice, gazelor și altor combustibili.

Alte ponderi importante se observă în cazul:

Alimentelor și băuturilor nealcoolice (13,2% din total sau 6,8% din PIB) și al transporturilor (12,7% din total sau 6,6% din PIB).

Împreună, aceste trei categorii reprezintă aproape jumătate din cheltuielile totale ale gospodăriilor (49,5%), compoziția rămânând stabilă în comparație cu 2023.

