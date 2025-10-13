Google oferă acces gratuit la instrumente de inteligență artificială pentru studenții din România

Google anunță lansarea unui program prin care studenții din România au acces, gratuit, timp de un an, la planul Google AI Pro, care include cele mai avansate instrumente de inteligență artificială ale companiei. Programul este deschis studenților cu vârsta de peste 18 ani și are ca obiectiv sprijinirea formării competențelor digitale și a utilizării tehnologiilor AI în mediul educațional, în mod responsabil.

Prin planul Google AI Pro, studenții primesc:

Acces extins la Gemini 2.5 Pro, pentru asistență la proiecte, redactare și analiză de conținut;

Deep Research, pentru realizarea de rapoarte de cercetare, bazate pe informații din surse multiple și analiza unor seturi de date complexe;

NotebookLM, pentru organizarea materialelor de studiu, dar și realizarea unor rezumate și podcasturi audio și video;

Veo 3, care permite transformarea textului sau a imaginilor în clipuri video de 8 secunde, cu sunet;

Nano Banana, pentru generarea și editarea imaginilor cu Gemini 2.5;

2 TB spațiu de stocare pentru Google Photos, Drive și Gmail.

Înscrierile în programul „Gemini pentru studenți” sunt deschise până la 9 decembrie și se pot face aici: gemini.google/students. Pentru a beneficia de planul Google AI Pro gratuit un an, persoanele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să aibă peste 18 ani;

Să studieze la o instituție de învățământ superior eligibilă pentru programul Google AI Pro gratuit pentru studenți; eligibilitatea instituției este confirmată prin SheerID;

Să aibă calitatea de student confirmată prin SheerID.

Cum ajută Gemini studenții și profesorii

Cu Gemini, Google își propune să ofere noii generații competențele fundamentale de utilizare a inteligenței artificiale și cele mai performante instrumente de acest tip, pentru a-i ajuta în procesul de învățare și să se pregătească pentru viitorul loc de muncă. Inteligența artificială poate extinde cunoașterea și ajuta la învățare, dincolo de obținerea unui răspuns, fiind un instrument pentru aprofundarea înțelegerii și dezvoltarea gândirii critice. În acest sens context, Google oferă funcția Guided Learning, un mod de învățare integrat în Gemini, care oferă ghidare pas cu pas în rezolvarea problemelor, redactarea eseurilor, pregătirea pentru examene și verificarea cunoștințelor prin teste interactive.

Cu noul model Google pentru generarea și editarea de imagini, Nano Banana, studenții pot reface fotografii și transforma ideile abstracte în imagini. Cu Veo 3, studenții pot transforma textul și imaginile în clipuri cinematografice de înaltă fidelitate.

Pentru profesori și instituții de învățământ, Google a lansat de curând Gemini for Education și a extins disponibilitatea soluției Gemini în Classroom, care este acum gratuită pentru toate versiunile Google Workspace for Education. Aceasta include peste 30 de funcționalități noi destinate planificării activităților și creării de materiale educaționale.

Prin astfel de inițiative, Google urmărește să faciliteze accesul la instrumente bazate pe inteligență artificială și să susțină dezvoltarea în mod responsabil a competențelor digitale în rândul studenților și cadrelor didactice.

