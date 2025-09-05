cursdeguvernare

vineri

5 septembrie, 2025

Stiri

Cădere de proporții a serviciilor Google în Europa de Sud-Est

De Iulian Soare

5 septembrie, 2025

Serviciile Google, printre care Gmail, Youtube sau motorul de căutare, au fost complet inaccesibile în prima parte a zilei de joi, țările din Europa de Est și Sud fiind în special afectate, conform The Guardian.

Per total au fost raportate probleme în Bulgaria, Croația, Georgia, Germania, Grecia, România, Serbia și Turcia, printre câteva.

Organismul de supraveghere a securității cibernetice din Turcia a solicitat un raport tehnic de la Google în legătură cu întreruperea serviciului, a anunțat pe X ministrul adjunct al transporturilor și infrastructurii, Ömer Fatih Sayan.


Un purtător de cuvânt al Google Cloud a confirmat pentru Guardian că „mai multe servicii Google au întâmpinat probleme de conectivitate la rețea în diverse regiuni europene și asiatice”.

„Investigăm în continuare acest lucru”, au adăugat aceștia joi.

Cel mai probabil unul sau mai multe centre de date din regiune ale companiei au încetat să mai funcționeze.

(Citește și: SUA / Google, sancţionată cu 425 mil. $ pentru colectarea frauduloasă de date personale)

***


