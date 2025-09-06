Google – amendată cu 3 mld. euro de Comisia Europeană – Reacție dură a lui Donald Trump

Comisia Europeană a aplicat vineri gigantului american Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității, informează dpa.

Comisia a afirmat că Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți.

Ancheta CE a stabilit că produsele Google dețin o poziție dominantă pe piață, iar compania a abuzat de această situație încă din 2014, pentru a-și avantaja produsele respective. În speță, Google a încălcat articolul 102 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

Comisia a arătat că modelul de afaceri al Google creează un conflict de interese: compania se autopromovează în timp ce acționează ca intermediar între furnizorii de publicitate și cei care oferă spațiu de publicitate online.

Comisia solicită acum ca Google să înceteze propria sa favorizare. Principala sursă de venituri a Google este publicitatea, potrivit Agerpres. Compania are la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta planuri de modificare a modelului de afaceri în vederea respectării reglementărilor europene.

Vicerpreședinta pentru probleme de reglementare a Google, Lee-Anne Mulholland, a declarat că „decizia Comisiei Europene privind serviciile noastre Adtech este greșită și vom face apel”. „Ne impune o amendă nejustificată și schimbări care vor afecta mii de firme europene, complicându-le eforturile de a câștiga bani”, a mai spus ea.

Trump amenință cu noi taxe vamale

„Europa a atacat astăzi o altă mare companie americană importantă, Google”, a scris președintele SUA Donald Trump, pe rețeaua sa Truth Social, amenințând că va riposta cu sancțiuni comerciale.

Trump a adăugat că dacă Uniunea Europeană nu revine asupra amenzilor „nedrepte” impuse Google, dar și Apple, va fi constrâns să declanșeze un mecanism de taxe vamale punitive. „Uniunea Europeană trebuie să înceteze imediat aceste practici împotriva companiilor americane”, a insistat președintele SUA.

