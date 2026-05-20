Goldman Sachs va conduce oferta publică inițială pentru listarea SpaceX – Tranzacții anticipate la 75 mld. $, cea mai mare IPO din istorie

Goldman Sachs va conduce consorțiul de bănci implicate în desfășurarea Ofertei Publice Inițiale (IPO) a SpaceX, care se estimează că va atrage până la 75 mld dolari și o evaluare a companiei de peste 2 trilioane dolari, relatează Bloomberg, care adaugă că detaliile se pot modifica pe măsură ce discuțiile încă nu s-au terminat.

La această valoare a IPO, SpaceX va depăși cu mult IPO al Saudi Aramco, de 29,4 mld dolari, cea ce ar reprezenta cea mai mare listare a unei companii din istorie. Bloomberg mai spune că pe prosepectul preliminar mai apar mari bănci ca: Bank of America, Citigroup și JPMorgan Chase & Co.

În cursul zilei de miercuri, compania miliardarului Elon Musk, care produce rachete, sateliși și AI, este așteptată să depună cererea de realizare a opfertei publice inițiale (IPO).

O bancp ar putea juca un rol mai activ și, în anumite situații, ar putea primi o parte mai mare din comisioane dacă figurează pe coperta unui IPO de mare anvergură.

Reprezentanții Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup și JPMorgan au refuzat să comenteze. Iar solicitările de declarații nu au primit răspuns nici din partea SpaceX.

Potrivit surselor apropiate discuțiilor, negocierile nu s-au încheiat și nu sunt excluse modificări.

În plus și alte instituții financiare sunt implicate. Potrivit surselor, Deutsche Bank AG și UBS Group AG se vor ocupa de tranzacțiile cu acțiuni IPO în Europa, în timp ce Barclays Plc este responsabilă pentru vânzările IPO din Marea Britanie.

