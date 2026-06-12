Goldman Sachs reduce prognoza pentru prețul petrolului în 2027, anticipând scăderea cererii și o revenire a producției la nivelul de dinainte de război

Goldman Sachs și-a revizuit în scădere prognoza pentru prețurile petrolului în 2027, bazată pe așteptările privind îmbunătățirea ofertei din partea producătorilor și a unei cereri în scădere.

Analiștii băncii estimează că țițeiul Brent va costa în 2027 în medie 80 de dolari pe baril, datorită creșterii producției în țările non-OPEC și a diversificării aprovizionării energetice a Chinei în detrimentul petrolului.

„Presupunem că cel puțin 10% din scăderea cererii este de durată, pe măsură ce China se reorientează spre soluții energetice alternative (de exemplu vehicule electrice)” se arată în nota Goldman Sachs citată de Reuters.

„Ne așteptăm ca exporturile de petrol din zona Golfului se se normalizeze până la finele lunii august, ceea ce ar putea fi realizat cu atingerea unui flux prin Strâmtoarea Ormuz de 70% din nivelul de dinainte de război, o bună parte fiind deja livrat pe rute alternative”, au mai scris analiștii.

La începutul acestei săptămâni, rapoartele arătau că cererea de țiței a Chinei este în scădere constantă, datele arătând o scădere a vânzărilor de combustibil de la cea mai mare rafinărie a țării, Sinopec. Scăderea ar putea fi atribuită crizei din Orientul Mijlociu, care a împins prețurile în sus, dar analiștii Goldman emit ipoteza că reprezintă de fapt o tendință.

Goldman Sachs a estimat că, în aprilie, consumul de benzină și produse conexe în China ar fi scăzut cu până la 20% față de anul precedent. În același timp, alte forme de transport, inclusiv vehiculele electrice și pe calea ferată, sunt în creștere.

Însă scenariul pesimist al Goldman ar duce la o recesiune globală. Astfel, dacă ar persista blocajul din Strâmtoarea Ormuz și în septembrie, prețul țițeiului Brent, sortimentul internațional, ar urca la peste 110 dolari pe baril până în decembrie.

Dacă Ormuz va rămâne blocată până la finele acestui an, Țițeiul Brent va începe anul 2027 la cotații de peste 140 dolari pe baril au spus analiștii.

În schimb, varianta optimistă este ca Strâmtoarea Ormuz să se deschidă mai devreme de august, nivelul de referință internațional ar putea scădea la 70 de dolari până la sfârșitul acestui an și în continuare la 60 de dolari pe baril în 2027. Aprovizionarea din Statele Unite, Guyana, Emiratele Arabe Unite, Brazilia și Venezuela vor contribui la o supraofertă pe piață în cursul anului viitor.

***