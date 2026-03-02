Goldman Sachs: Prețurile GNL pe piețele din Asia și Europa ar putea crește și cu 130%, dacă se blochează Strâmtoarea Hormuz

Conflictul din Orientul Mijlociu blochează transporturile de gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Hormuz de la principalii exportatori din regiune, punând o presiune severă asupra prețurilor spot ale GNL în Asia și pe piața europeană a gazelor naturale.

Strâmtoarea Hormuz, importantă zonă prin care trece o cincime din fluxurile globale de petrol și GNL, nu este închisă oficial. Cu toate acestea, principalii operatori de transport maritim și companiile de petrol și gaze, precum și traderii au oprit efectiv transporturile prin culoarul maritim îngust dintre Iran și Oman.

Peste 10 petroliere de pe partea estică a Strâmtorii Hormuz și-au schimbat cursul în ultimele ore, conform datelor de urmărire a navelor compilate de Bloomberg.

Blocarea transporturilor de GNL din Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU) ar duce la o creștere bruscă a prețurilor gazelor naturale în Europa și Asia.

O oprire de o lună a exporturilor de GNL prin Strâmtoarea Hormuz ar crește prețul spot al GNL pe piețele din Asia cu 130%, la 25 de dolari pe milion de unități termice britanice (MMBtu), spun analiștii de la Goldman Sachs.

Qatar, al doilea cel mai mare exportator de GNL din lume după Statele Unite, contează pentru aproximativ 20% din aprovizionarea globală, toate aceste transporturi tranzitând strâmtoarea, conform datelor companiei de studii de piață Kpler.

Deși riscurile pentru navele care transportă GNL nu este la fel de mare ca în cazul petrolierelor, riscul este real.

Riscul pentru aprovizionarea cu gaze este foarte real, deoarece Israelul și-a redus producția din propriile zăcăminte offshore, accesul la depozitele din Golf este întrerupt, iar poziția Qatarului ca exportator de GNL dependent de tranzit creează o vulnerabilitate structurală, a scris Amena Bakr de la Kpler într-o notă pblicată duminică.

„Pentru piețele de gaze, impactul real va fi asupra prețurilor GNL din Europa și Asia”, au scris strategii de mărfuri de la ING, Warren Patterson și Ewa Manthey, într-o notă de luni. „Deși s-a realizat o creștere a capacității de export de GNL și vor urma și altele, în special din SUA, acest lucru nu se va petrece suficient de repede pentru a compensa potențialele pierderi din Golful Persic,” se mai arată în notă.

