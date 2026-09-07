Goldman Sachs: Prețul petrolului poate urca la 120 dolari/baril dacă vor continua atacurile asupra navelor în Strâmtoarea Ormuz

Prețul petrolului ar putea urca până la 120 dolari/baril dacă vor continua atacurile asupra transporturilor maritime din Orientul Mijlociu, spun analiștii Goldman Sachs.

„Evenimentele recente sugerează că riscul extinderii și intensificării perturbărilor transporturilor maritime este unul important”, a declarat luni Daan Struyven, șef al departamentului burse globale de mărfuri la Goldman Sachs, pentru Bloomberg TV.

Prețul petrolului a crescut în ultimele zile pe fondul escaladării ostilităților din Golful Persic și tendința continua luni dimineață în tranzacțiile de piețele asiatice, apropiindu-se de pragul psihologic de 100 dolari pe baril.

Situația s-a agravat și mai mult în weekend, după ce marina SUA a atacat trei petroliere iraniene ca răspuns la atacurile IRGC cu rachete balistice care au vizat două nave de război americane.

În urma atacurilor, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a declarat că vremea „răspunsurilor proporționale” s-a încheiat și a amenințat că viitoarele represalii din partea Iranului vor fi „mai rapide, mai ample și mai dureroase”.

Iranul a mai spus că va anunța în următoarele zile și o nouă „zonă de excludere”, care „va începe de la linia blocadei navale americane, va continua prin Strâmtoarea Ormuz, până în Golful Persic.

„Orice navă care intră în această zonă cu intenția de a trece prin Strâmtoarea Ormuz și este identificată va fi plasată pe lista noastră de sancțiuni”, a declarat duminică Mohsen Rezaei, noul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Luni dimineața, țițeiul Brent se tranzacționa la aproape 98 de dolari pe baril, în timp ce prețul de referință din SUA, țițeiul WTI, se situa la peste 92 de dolari pe baril.

Goldman vede „o creștere semnificativă a prețurilor țițeiului”, a declarat Struyven pentru Bloomberg, dar a adăugat că investitorii ar trebui să parieze pe creșterea prețurilor gazelor naturale și a produselor rafinate.

În ceea ce privește gazele și combustibilii, „șocurile pe partea de ofertă sunt mai mari decât pe piața țițeiului”, a spus expertul.

OPEC+ și-a menținut politica de producție de petrol neschimbată pentru luna octombrie, a anunțat luni cartelul, deoarece trebuie să convină asupra unor noi cote înainte de a decide următorii pași pentru producție.

„Ne așteptăm apoi ca exporturile să rămână limitate pe parcursul restului anului 2026, înainte de o redeschidere treptată la sfârșitul trimestrului 4 din 2026”, au spus analiștii, adăugând că o revenire la producția de dinainte de război nu este așteptată până la sfârșitul primului trimestru sau începutul celui de-al doilea trimestru din 2027.

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