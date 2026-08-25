Goldman Sachs : Prețul gazelor în UE ar putea urca la peste 100 $/MWh dacă nu va fi reluat traficul prin Strâmtoarea Ormuz

Europa se află în faţa unei posibile duble crize energetice, în momentul în care mai sunt doar trei luni până la venirea iernii în emisfera nordică. Contractele futures cu scadența la o lună la bursa olandeză, de referință pentru Europa, au crescut luni la 67 euro/MWh, cel mai mare preț înregistrat de la începutul anului 2023.

Experta în piețele de mărfuri de la Goldman Sachs, Samantha Dart, a avertizat într-o notă, că prețurile pentru gazele naturale din UE s-ar putea mai mult decât dubla dacă tranzitul de GNL prin Strâmtoarea Ormuz nu revin la nivelul de dinainte de războiul din Iran.

Dart a spus că micșorarea livrărilor de GNL din Qatar a forțat Europa să concureze agresiv cu Asia pentru achiziția cantitățile reduse disponibile pe piață.

„Consider că, în absența unei îmbunătățiri a exporturilor de GNL prin Strâmtoarea Ormuz, prețul în UE la gaze (TTF) va crește pentru a face față cererii de GNL din Asia, astfel ca un număr mai mare nave încărcate cu GNL să fie trimise în Europa pentru a reumple depozitele de gaze”, a spus ea.

Cantitățile de GNL din Qatar tranzitate prin Ormuz rămân sub așteprările scenariului de bază (GNL din Qatar – tone metrice per annum)

Dart a spus că cel mai pesimist scenariu ar fi dacă exporturile de energie din Golful Persic și-ar reveni mult mai lent din 2027. Conform acestui scenariu, estimarea pentru TTF în decembrie 2026 ar putea să depășească 100 euro/MWh, mai mult decât dublul din scenariul de bază anterior de 50 euro, în timp ce prețurile asiatice JKM s-ar putea apropia de 35 de dolari per milion de unități termice britanice (btu).

Însă ea comentează: „Cu toate acestea, deoarece prețul GNL a mai fost doar o singură dată la un nivel atât de înalt, în timpul crizei energetice din 2022, considerăm că cererea va scădea masiv la asemenea prețuri ridicate și va avea loc mai degrabă o reașezare a pieței la alt nivel de preț”.

Gradul de umplere al depozitelor de gaze este mult sub media multianuală

Dart a subliniat de asemenea că: „Nu s-au injectat încă suficiente gaze în depozitele de gaze din UE, gradul de umplere fiind deocamdată sub așteptările noastre.”

Nivelul mediu din depozitele europene de gaze naturale la finele lunii august este de doar 61,68%, mult sub media ultimilor 15 ani, la aceeași dată, de 72,5%.

Conflictul din zona Golfului a restricționat drastic fluxurile de GNL către Europa, dar nu doar piața gazelor este sub presiune. Și piața produselor petroliere este sub presiune, după cum o demonstrează agravarea crizei motorinei.

Luni, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a ținut o conferință de presă pentru a anunța „cea mai mare ofensivă financiară lansată vreodată împotriva unui adversar”.

În weekend au fost însă și vești bune, deoarece coridorul de transport maritim recent deschis, supravegheat de armata americană, în apropierea coastei Omanului, a înregistrat o creștere de 400% a tranzitului de nave, ridicând noi semne de întrebare cu privire la erodarea controlului Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz. Directorul general al TotalEnergies a fost citat luni dimineață spunând că țițeiul se deplasează pe această cale navigabilă critică „foarte discret”.

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